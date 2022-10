Adele planuje pójść na studia. Chce zdobyć "odpowiednie kwalifikacje"

Adele odpowiadając na pytania fanów powiedziała, że planuje studia z literatury angielskiej. Przyznała, że gdyby nie kariera muzyczna, prawdopodobnie "zostałaby nauczycielką". Rok wcześniej zapytana o osoby, które inspirowały ją w przeszłości, bez wahania wskazała swoją nauczycielkę ze szkoły podstawowej.

Brytyjska wokalistka ujawniła swoje plany na przyszłość w czasie sesji pytań od fanów, poprzedzającej serię jej występów w hotelu Caesars Palace Colosseum w Las Vegas. Kilkadziesiąt koncertów, zaplanowanych początkowo na okres od stycznia do kwietnia 2022 roku, Adele zagra od listopada do marca przyszłego roku. - Po Vegas chcę uzyskać dyplom z literatury angielskiej - powiedziała podczas spotkania z fanami.

Adele żałuje, że nie poszła na uniwersytet

Na pytanie, co by robiła w życiu, gdyby nie zdecydowała się na karierę muzyczną, odpowiedziała: "Myślę, że byłabym nauczycielką literatury angielskiej". Podkreśliła, że zamiłowanie do języka angielskiego wykorzystuje, pisząc teksty swoich piosenek. - Żałuję, że nie poszłam na uniwersytet i nie zdobyłam wykształcenia, ale zrobię to online - zapowiedziała. "Odpowiednie kwalifikacje" chce zdobyć w 2025 roku.

Adele na rozdaniu nagród Brit Awards 2022 Fred Duval / Shutterstock.com

ZOBACZ TEŻ: Reprezentant Ukrainy na Konkurs Piosenki Eurowizji zostanie wybrany w kijowskim schronie

BBC przypomniało, że kiedy rok wcześniej wokalistka na koncercie z udziałem celebrytów w teatrze London Palladium została zapytana przez aktorkę Emmę Thompson o to, kto był dla niej inspiracją, kiedy była młodsza, wskazała "panią McDonald" - nauczycielkę angielskiego w szkole podstawowej, która wciągnęła ją w świat literatury: - Była tak fajna, tak ujmująca i naprawdę potrafiła sprawić, by nam zależało. A my wiedzieliśmy, że jej zależy na nas - mówiła Adele, kiedy okazało się, że pani McDonald jest na widowni.

Nauczycielka dumna z uczennicy

Laureatka Grammy i Oscara nie kryła zaskoczenia, kiedy nauczycielka stanęła obok niej na scenie. - Kochanie, jesteś niesamowita, jestem z ciebie taka dumna - powiedziała McDonald, doprowadzając swoją byłą uczennicę do łez do tego stopnia, że musiała poprawić makijaż, zanim powróciła do występu.

Kariera Adele i jej status "EGO"

Zanim zdobyła międzynarodową sławę jako piosenkarka, Adele ukończyła Brytyjską Szkołę Sztuki Widowiskowej i Technologii. Seria koncertów w Caesars Palace Colosseum w Las Vegas ma promować "30", jej najnowszą płytę, wydaną w listopadzie 2021 roku. Krążek został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy, okazał się też najlepiej sprzedającym się albumem 2021 roku w USA. Do tej pory artystka wydała cztery albumy studyjne.

W ciągu kilkunastu lat kariery Adele zdobyła wiele prestiżowych nagród - w tym Oscara za utwór "Skyfall", który był motywem przewodnim filmu o Jamesie Bondzie pod tym samym tytułem. We wrześniu 2022 roku otrzymała nagrodę Emmy za specjalny koncert telewizyjny, który zagrała przed premierą ostatniej płyty. Wokalistka tym samym dołączyła do grona "EGO" - artystów, którzy w swoim dorobku mają Emmy, Grammy i Oscara.

Autor:wac//az

Źródło: BBC, tvn24.pl