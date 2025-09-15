Logo strona główna
Kujawsko-Pomorskie

Zawalił się fragment sufitu w kinie. Część sklepów nadal zamknięta

Zawalił się fragment sufitu
Zawalił się fragment podwieszanego sufit w kinie
Źródło: TVN24
W galerii handlowej w Toruniu spadł podwieszany sufit. Ewakuowano około 1400 osób. Nie ma osób poszkodowanych. Następnego dnia, we wtorek, centrum ponownie zostało otwarte. Część sklepów jednak nadal jest nieczynna. Do odwołania zamknięte jest też kino i miejsce, gdzie doszło do zdarzenia.

We wtorek rano przedstawiciele centrum handlowego Toruń Plaza poinformowali, że część sklepów jest już ponownie otwarta. Galeria została zamknięta po tym, jak w poniedziałek wczesnym wieczorem zawaliła się tam część sufitu na terenie kina w strefie kas.

"Po wnikliwych oględzinach, przeprowadzonych przez odpowiednie służby, w tym przez nadzór budowlany, możemy oficjalnie potwierdzić, że mogą Państwo w pełni bezpiecznie korzystać z naszego Centrum" - czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie.

"Zdarzenie dotyczyło wyłącznie obszaru kina, który został w pełni odseparowany od pozostałej części obiektu i pozostaje zamknięty do odwołania. Całe Centrum przeszło szczegółową inspekcję i jest gotowe, aby ponownie Państwa gościć" - podkreślono.

Przedstawiciele zaznaczyli, że część sklepów oraz apteka nadal są zamknięte.

"Obecnie pracujemy nad przywróceniem ich do normalnego funkcjonowania. Będziemy Państwa na bieżąco informować o ich ponownym otwarciu w dniu dzisiejszym" - podsumowali.

Zawalił się fragment sufitu

Pierwszą informację i zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy w poniedziałek na Kontakt 24.

- Spadł podwieszany sufit, około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych - przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Ewakuacja w Toruniu
Ewakuacja w Toruniu
Źródło: Krzysztof/Kontakt24

Kilka godzin po zdarzeniu przedstawiciele obiektu przekazali w mediach społecznościowych, że uszkodzeniu uległa pierwsza warstwa sufitu podwieszanego - konstrukcja dachu pozostała z kolei nienaruszona i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

"Wszystkie niezbędne służby intensywnie pracują nad przywróceniem pełnego i bezpiecznego funkcjonowania centrum" - napsali.

Centrum było zamknięte do odwołania.

Zawalił się fragment sufitu w galerii handlowej
Zawalił się fragment sufitu
Zawalił się fragment sufitu
Źródło: ototorun.pl
Zawalił się fragment sufitu w galerii handlowej
Zawalił się fragment sufitu w galerii handlowej
Źródło: ototorun.pl

Prezydent: ewakuowano około 1400 osób

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Paweł Gulewski, prezydent Torunia. "W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano ok. 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu" - napisał Gulewski.

Ewakuacja w Toruniu
Ewakuacja w Toruniu
Źródło: Krzysztof/Kontakt24

Jak przekazał prezydent, na miejsce ma przybyć inspektor nadzoru budowlanego, który dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana.

"Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz wojewodą Kujawsko-Pomorskim" - zapewnił samorządowiec.

Tymczasowe zamknięcie galerii potwierdzili w mediach społecznościowych jej przedstawiciele. "Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą" - czytamy w oświadczeniu.

Autorka/Autor: wini, MAK/tok, tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ototorun.pl

Toruń
