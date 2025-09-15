Zawalił się fragment sufitu w kinie. Część sklepów nadal zamknięta

Zawalił się fragment podwieszanego sufit w kinie Źródło: TVN24

We wtorek rano przedstawiciele centrum handlowego Toruń Plaza poinformowali, że część sklepów jest już ponownie otwarta. Galeria została zamknięta po tym, jak w poniedziałek wczesnym wieczorem zawaliła się tam część sufitu na terenie kina w strefie kas.

"Po wnikliwych oględzinach, przeprowadzonych przez odpowiednie służby, w tym przez nadzór budowlany, możemy oficjalnie potwierdzić, że mogą Państwo w pełni bezpiecznie korzystać z naszego Centrum" - czytamy w opublikowanym w mediach społecznościowych komunikacie.

"Zdarzenie dotyczyło wyłącznie obszaru kina, który został w pełni odseparowany od pozostałej części obiektu i pozostaje zamknięty do odwołania. Całe Centrum przeszło szczegółową inspekcję i jest gotowe, aby ponownie Państwa gościć" - podkreślono.

Przedstawiciele zaznaczyli, że część sklepów oraz apteka nadal są zamknięte.

"Obecnie pracujemy nad przywróceniem ich do normalnego funkcjonowania. Będziemy Państwa na bieżąco informować o ich ponownym otwarciu w dniu dzisiejszym" - podsumowali.

Zawalił się fragment sufitu

Pierwszą informację i zdjęcia z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy w poniedziałek na Kontakt 24.

- Spadł podwieszany sufit, około 100 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych - przekazała młodszy brygadier Aleksandra Starowicz, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Kilka godzin po zdarzeniu przedstawiciele obiektu przekazali w mediach społecznościowych, że uszkodzeniu uległa pierwsza warstwa sufitu podwieszanego - konstrukcja dachu pozostała z kolei nienaruszona i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa obiektu.

"Wszystkie niezbędne służby intensywnie pracują nad przywróceniem pełnego i bezpiecznego funkcjonowania centrum" - napsali.

Centrum było zamknięte do odwołania.

Prezydent: ewakuowano około 1400 osób

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych Paweł Gulewski, prezydent Torunia. "W związku z zarwaniem się fragmentu podwieszanego sufitu wewnątrz obiektu, przeprowadzono ewakuację całego centrum handlowego. Według posiadanych informacji nie ma osób poszkodowanych. Ewakuowano ok. 1400 osób. Nie ma możliwości wejścia do obiektu" - napisał Gulewski.

Jak przekazał prezydent, na miejsce ma przybyć inspektor nadzoru budowlanego, który dokona oceny, czy pozostała część budynku może być użytkowana.

"Ruch pojazdów na drogach w pobliżu centrum handlowego funkcjonuje. Prosimy o stosowanie się do poleceń służb. Pozostaję w stałym kontakcie z przedstawicielami służb oraz wojewodą Kujawsko-Pomorskim" - zapewnił samorządowiec.

Tymczasowe zamknięcie galerii potwierdzili w mediach społecznościowych jej przedstawiciele. "Zapewniamy, że bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników jest naszym absolutnym priorytetem. Regularnie prowadzimy przeglądy techniczne całego obiektu, a dzisiejsze zdarzenie będzie przedmiotem szczegółowego dochodzenia, aby zapewnić, że podobne sytuacje nigdy się nie powtórzą" - czytamy w oświadczeniu.