Kujawsko-Pomorskie

Wisła w Toruniu zamarzła po raz pierwszy od czternastu lat

Wisła na odcinku toruńskim - zdjęcie z 3 lutego
Zamarznięta Wisła, Warszawa
Źródło: Piotr/Kontakt24
Po raz pierwszy od czternastu lat, czyli dokładnie od 5093 dni, w Toruniu zamarzła Wisła. Rzeka jest skuta lodem niemalże na całym toruńskim odcinku, a w kolejnych dniach pokrywa lodowa może się rozwijać w kierunku Ciechocinka.

Kriolog dr hab. Bogusław Pawłowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ekspert w dziedzinie hydrologii i zamarzania akwenów wodnych, wyliczył, że w środę minęło dokładnie 5093 dni od momentu, gdy po raz ostatni pokrywa lodowa była widziana na Wiśle.

Ekspert pamięta doskonale akcję lodołamania z lat 90. XX wieku, gdy razem ze swoim mentorem prof. Markiem Grzesiem bez trudu mogli wsiadać na lodołamacze i prowadzić badania i obserwacje pokrywy lodowej na Wiśle. Dziś dr hab. Pawłowski jest w stałym kontakcie z władzami Płocka i informuje o aktualnym stopniu zagrożenia powodziowego w tym rejonie.

Naukowiec podkreślił w poniedziałkowej rozmowie z PAP, że jednym z podstawowych problemów tej zimy, są długie odcinki pokrywy lodowej po obu stronach tamy we Włocławku.

- Na zbiorniku włocławskim lód ma ponad 30 cm, przeprowadzono tam już kilka pomiarów. Pokrywa lodowa sięga aż za Modlin, więc ma ponad 120 kilometrów. Obecnie obserwowana sytuacja na zbiorniku nie powoduje zagrożenia powodziowego, ale głównym problemem będzie zaplanowanie i wykonanie akcji lodołamania na tym akwenie — mówił wówczas PAP dr hab. Pawłowski. Przez ostatnie dwa dni lód na Dolnej Wiśle rozwinął się od bydgoskiego Fordonu do Torunia.

Wisła na odcinku toruńskim - zdjęcie z 3 lutego
Wisła na odcinku toruńskim - zdjęcie z 3 lutego
Źródło: Bartłomiej Jóźwiak

Trudna akcja lodołamania na Wiśle

Ekspert wyjaśnił, że rzeka poniżej Włocławka musi mieć rynnę, musi mieć drożność, aby lód mógł spływać w kierunku Bałtyku. Zanim więc zacznie się lodołamanie na zbiorniku włocławskim, trzeba złamać lód na dolnej Wiśle poniżej zapory.

- Lodołamanie na zbiorniku obłożone jest również innymi uwarunkowaniami hydrometeorologicznymi. Nie może być silnego wiatru od zachodu. Powinna być temperatura powyżej 0 stopni, także w nocy oraz przepływ powyżej 1200 metrów sześciennych na sekundę, czyli ponad dwa razy większy niż obecnie. Chodzi o to, aby lód wraz z wodą napływał i pokonywał jazy. Gdy lód nie odpływa i kra zmarznie po lodołamaniu w rynnie, jest gorzej niż jakby się pokrywy lodowej w ogóle nie ruszało - wyjaśnił naukowiec.

Zamarznięta Wisła, Warszawa
Zamarznięta Wisła, Warszawa
Źródło: Piotr/Kontakt24

Podkreślił, że kolejnym z problemów jest niski poziom wód rzeki poniżej zapory. - Potrzebne są bowiem dodatnie temperatury. A ta akcja, to też trzeba sobie uświadomić, to akcja na 2-3 tygodnie, a nie kilka dni. Pogoda będzie kluczowa w zakresie ewentualnego rozwoju zagrożenia powodziowego. Szczególnie w okolicach Płocka - wyjaśnił.

Największym wyzwaniem będzie lodołamanie na odcinku powyżej Grudziądza przez Fordon do Solca Kujawskiego; koryto rzeki przy obecnym przepływie jest płytkie, występują liczne łachy piaszczyste (obecnie również pokryte lodem), a najsilniejsze, lodołamacze czołowe mają zanurzenie na poziomie 180 centymetrów.

Jak podkreślił ekspert, szybka rozbudowa pokrywy lodowej w tym roku spowodowała, że w przekrojach poprzecznych koryta rzeki nie ma obecnie dużo śryżu, co jest ważną informacją dla akcji lodołamania. - Nie ma dużej miąższości podbitek śryżowych, a podbitki tworzy głównie tzw. śryż luźny - nie ma śryżu zbitego, gęstego, co powinno lodołamanie ułatwić - wyjaśnił dr hab. Pawłowski.

Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat

Zatoka Gdańska "jak Spitsbergen". Tak nie było od lat

METEO
Nad morzem przydaje się górski ekwipunek

Nad morzem przydaje się górski ekwipunek

METEO

Dodał, że zatory, szczególnie na odcinku nieuregulowanym powyżej Płocka na pewno wystąpią, bo nurt jest tam kręty i występuje dużo wysp oraz łach piaszczystych. Przy niewielkim przepływie, nie muszą to być zatory groźne, czyli takie, które spowodują wzrost stanu wody do jej poziomu alarmowego.

- Póki co, nic na to nie wskazuje, że sytuacja miałaby być tragiczna, ale zwracałem też uwagę na spotkaniu w piątek w Płocku, że zbiornik w okolicach tego miasta jest płytki. Dzieje się tak ze względu na brak w ostatnich latach prac bagrowniczych, pogłębiarskich. Pozostaje pytanie, czy napływający lód będzie w stanie przejść sprawnie przez ten odcinek dalej, gdzie jest już szerzej i głębiej. W rejonie Płocka przejściu wezbrania roztopowego, być może za ok. dwa tygodnie lub później, towarzyszyć powinna jednak bardzo wzmożona czujność. To newralgiczny fragment Wisły i różne rzeczy się tam działy w czasie ubiegłych lat - przypomniał dr hab. Pawłowski.

Opracował Michał Malinowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Bartłomiej Jóźwiak

ToruńWisłaZimaMróz
