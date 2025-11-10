Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Pijany kierowca wjechał na posesję i potrącił 52-latkę. Kobieta nie żyje

Śmiertelny wypadek w Świeciu. Kierowca był nietrzeźwy
Do zdarzenia doszło w Świeciu
W Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w niedzielę wieczorem do tragicznego wypadku. 45-letni kierowca samochodu dostawczego, mając ponad dwa promile alkoholu w organizmie, stracił panowanie nad pojazdem i, wjechał na prywatną posesję i potrącił 52-latkę. Kobieta zginęła na miejscu.

W rejonie skrzyżowania ul. PCK z ul. Mostową w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie), doszło w niedzielę wieczorem do tragicznego wypadku drogowego.

- 45-letni kierujący samochodem dostawczym, jadąc od strony Głogówka, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi zjechał z jezdni. Uderzył w ogrodzenie, a później wjechał w znajdujący się na terenie prywatnej posesji foliowy tunel, pod którym przebywała 52-latka. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła - przekazała kom. Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy świeckiej policji.

Kierowca niebawem usłyszy zarzuty

Kierowca samochodu dostawczego był nietrzeźwy. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

- Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy i doprowadzili do policyjnego aresztu. Niebawem usłyszy zarzut. Mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności - wskazała kom. Tarkowska.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek koło Iławy. Nie żyje 19-latek, 18-latka trafiła do szpitala
Zginął 19-latek, 18-latka walczy o życie
Olsztyn
Wypadek na drodze S3 w okolicach Mielna Pyrzyckiego
Wypadek na drodze ekspresowej. Cztery osoby ranne, w tym dzieci
Szczecin
Zderzenie z lawetą w miejscowości Grochowe
Pijany uciekał lawetą, zginęło troje nastolatków. We krwi miał też THC
Rzeszów
Na miejscu zdarzenia pracowała policja pod nadzorem prokuratora
Na miejscu zdarzenia pracowała policja pod nadzorem prokuratora
Źródło: KPP w Świeciu

Policjanci wykonali na miejscu zdarzenia oględziny, zabezpieczyli ślady, a także ustalili i przesłuchali świadków. Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
Sebastian Kaleta

Kaleta: sprawa aresztu Ziobry była politycznie ustawiona
NA ŻYWO

Sebastian Kaleta
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Świeciu

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceWypadkiKujawsko-Pomorskie
Czytaj także:
Royel Otis
Dwa dni muzyki na światowym poziomie. Zakończył się Inside Seaside
Martyna Nowosielska-Krassowska
shutterstock_2416436427
Londyn wypadł z czołówki, Warszawa wysoko
BIZNES
Straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w restauracji na wrocławskim Rynku
Wrocław
maroko
Tragiczny wypadek w Maroku. Nie żyje dwóch Polaków
Świat
Śnieg
Apel o szykowanie zapasów w USA
METEO
Wysokie fale na Teneryfie doprowadziły do śmierci trzech osób
"Morze zaraz was porwie"
METEO
shutterstock_2641583929
Problemy z finansowaniem ochrony zdrowia narastały od lat. "Serce krwawi"
Piotr Wójcik
Potrącenie hulajnogisty w Zielonej Górze
14-latek na hulajnodze jechał przez pasy, został potrącony. Nagranie
Lubuskie
Kobieta miała ranić mężczyznę nożem podczas kłótni (zdj. ilustracyjne)
Kłótnia i dwa ciosy nożem. Policja zatrzymała 39-latkę
WARSZAWA
Zatrzymano policjanta i policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał bójki, nie żyje 23-latek. Nowe informacje prokuratury
Szczecin
imageTitle
Armagedon pogodowy podczas najważniejszego meczu w sezonie
EUROSPORT
Matematyka, lekcja, szkoła
Szkoła po szkole. 80 procent rodziców płaci za dodatkowe zajęcia
Zespół autorów
Natalia SzostakJustyna SucheckaKatarzyna Korzeniowska
Mężczyzna zaatakował kierującą
Poszarpał i opluł kobietę jadącą z dzieckiem. Nagranie
Kraków
Jarosław Kaczyński
"Kłamca, kłamca" w czasie przemówienia. Kaczyński: to agentura Putina
Polska
Intensywne opady przyniesione przez tajfun Fung-wong zalały wiele miejscowości na Filipinach
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci
METEO
Ruszają prace na skrzyżowaniu ulic Puławskiej z Jagielską i Drumli
Rusza przebudowa "niefunkcjonalnego" skrzyżowania, będzie nowa "zebra" na Puławskiej
WARSZAWA
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił awanturę domową, potem trzy inne historie. Wszystkie wymyślone
WARSZAWA
Nicolas Sarkozy
Sarkozy z szansą na zwolnienie z więzienia? Sąd rozpatruje jego wniosek
Świat
Donald Trump
Trump ułaskawił sojuszników. W tle przegrane wybory prezydenckie
Świat
Śnieg w Toronto
Sypnęło śniegiem. "To dobry znak"
METEO
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Czy 11 listopada sklepy będą otwarte?
BIZNES
imageTitle
Wymowny gest Lewandowskiego. Uratował jubileusz, jest pierwszy na świecie
EUROSPORT
Dolina Dolnej Odry
Weto prezydenta dla Parku Doliny Dolnej Odry. Ekolog: to błąd
Szczecin
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zabójstwo kobiety. Jej ciało znaleziono w mieszkaniu
Kujawsko-Pomorskie
Donald Trump na meczu futbolu amerykańskiego
Zaczęło się, gdy Trump pojawił się na stadionowym telebimie
Świat
shutterstock_2625293429
Shutdown opóźnia eksport. Odczuje to również Polska
BIZNES
Pożar domu w miejscowości Dąbrówka
Pożar domu jednorodzinnego
WARSZAWA
Napadł na sklepy w Łózkach i Szóstce. Poszukuje go policja
Wchodził do sklepu, psikał gazem i uciekał z pieniędzmi. Nagranie z monitoringu
Lublin
pap_20250326_0ND
"Kaczyński jest na nie swojej wojnie". Ziobro "kulą u nogi" PiS
Polska
Mężczyzna odpowie za przestępstwo z 2022 roku
Prowadził auto po narkotykach, zginęła jedna osoba. Ukrywał się przez trzy lata
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica