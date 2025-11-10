Pijany kierowca wjechał na posesję i potrącił 52-latkę. Kobieta nie żyje

Do zdarzenia doszło w Świeciu

W rejonie skrzyżowania ul. PCK z ul. Mostową w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie), doszło w niedzielę wieczorem do tragicznego wypadku drogowego.

- 45-letni kierujący samochodem dostawczym, jadąc od strony Głogówka, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi zjechał z jezdni. Uderzył w ogrodzenie, a później wjechał w znajdujący się na terenie prywatnej posesji foliowy tunel, pod którym przebywała 52-latka. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła - przekazała kom. Joanna Tarkowska, rzecznik prasowy świeckiej policji.

Kierowca niebawem usłyszy zarzuty

Kierowca samochodu dostawczego był nietrzeźwy. Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.

- Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy i doprowadzili do policyjnego aresztu. Niebawem usłyszy zarzut. Mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności - wskazała kom. Tarkowska.

Na miejscu zdarzenia pracowała policja pod nadzorem prokuratora Źródło: KPP w Świeciu

Policjanci wykonali na miejscu zdarzenia oględziny, zabezpieczyli ślady, a także ustalili i przesłuchali świadków. Pod nadzorem prokuratora wyjaśniają dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

