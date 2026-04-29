Kujawsko-Pomorskie To miała być nocna ustawka pseudokibiców

Policjanci zapobiegli bójce i zatrzymali grupę pseudokibiców Źródło: KMP w Bydgoszczy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Bydgoscy policjanci ustalili, że grupa pseudokibiców jednego z miejscowych klubów sportowych jedzie do Solca Kujawskiego, gdzie ma dojść do ustawki z pseudokibicami innego klubu. Było to w niedzielę (26 kwietnia) po godzinie trzeciej w nocy.

- Będący już na miejscu policjanci zauważyli dwa samochody osobowe w rejonie ulicy Toruńskiej w Solcu Kujawskim. Po zaparkowaniu wysiadło z nich ośmiu mężczyzn ubranych w odzież sportową i kominiarki na twarzach. Był to kluczowy moment, by uniemożliwić rozwój sytuacji i zapobiec ustawce - podała nadkomisarz Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Gdy pseudokibice usłyszeli policjantów, zaczęli uciekać. Dwóch mężczyzn próbowało odjechać samochodem. Wówczas doszło do napaści i naruszenia nietykalności cielesnej jednego z policjantów.

Ośmiu zatrzymanych, jeden w areszcie

Funkcjonariusze obezwładnili wszystkich mężczyzn, a następnie wylegitymowali i przeszukali. Okazało się, że są to mieszkańcy Bydgoszczy oraz powiatów bydgoskiego i inowrocławskiego.

- Funkcjonariusze znaleźli przy nich ochraniacze na zęby, gazy pieprzowe, tak zwane owijki bokserskie oraz pałki teleskopowe. Ponadto kierujący Mazdą 23-latek prowadził auto, będąc pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało 1,4 promila alkoholu w organizmie. Miał też kilka gramów marihuany - dodała policjantka.

Sześciu mężczyzn w wieku 17-27 lat zostało zwolnionych, natomiast 23-latek i jego 18-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do komisariatu w Solcu Kujawskim. Starszy z nich usłyszał zarzuty dotyczące czynnej napaści na policjanta, kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadania środków odurzających.

Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd aresztował mężczyznę na najbliższe trzy miesiące. Grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Młodszy z zatrzymanych odpowie za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, za co grozi do trzech lat więzienia.

