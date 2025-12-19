Prowadziła fikcyjny sklep, wyłudziła prawie pół miliona. Do więzienia nie pójdzie

Bydgoszcz

Wyrok w tej sprawie zapadł w październiku, ale teraz Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy poinformowała o jego uprawomocnieniu się. Sprawa dotyczy mieszkanki Mogilna, która prowadziła fikcyjny sklep internetowy, który działał od maja do czerwca 2023 roku.

- Anna C. doprowadziła do przestępstw na szkodę co najmniej 329 osób, których wprowadzano w błąd co do zamiaru i możliwości wywiązania się z transakcji sprzedaży produktów budowlanych i gospodarczych - opisuje Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka bydgoskiej prokuratury okręgowej.

Pieniądze od oszukanych klientów trafiały na różne rachunki bankowe. Potem - jak relacjonuje Adamska-Okońska - podejrzana wypłacała je w bankomatach, ale wysyłała na inne konta.

Oszukani odzyskali pieniądze

Prokuratorzy - jeszcze zanim wysłali do sądu akt oskarżenia - wydali 329 postanowień o zwrocie utraconych pieniędzy na rzecz pokrzywdzonych.

- Łączna suma zwróconych środków wyniosła 477 tysięcy złotych. Pieniądze te pochodziły z 24 blokad rachunków bankowych, które zostały zastosowane przez prokuraturę w celu zapobieżenia ich rozproszeniu oraz zabezpieczenia majątku pokrzywdzonych. Dzięki podjętym czynnościom, szkoda wyrządzona pokrzywdzonym została w całości naprawiona jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu - zaznacza rzeczniczka bydgoskiej prokuratury.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy wymierzył 32-latce karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania (prokuratura nie podaje, jaki jest wymiar kary), poddał kobietę dozorowi kuratora, orzekł wobec niej grzywnę oraz przepadek korzyści osiągniętych i środków pochodzących z przestępstwa.

