Samochód uderzył w drzewo, nie żyje 20-latek

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 1 w nocy na drodze powiatowej numer 2592 na trasie Złotowo-Brześć powiecie inowrocławskim.
- Jadący samochodem osobowym audi mężczyzna, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Pojazd uderzył w drzewo - przekazała aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu
Śmierć poniósł 20-letni mieszkaniec Kruszwicy.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP w Bydgoszczy