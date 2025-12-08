Samochód uderzył w drzewo, nie żyje 20-latek

Do zdarzenia doszło w powiecie inowrocławskim Źródło: Google Maps

Do wypadku doszło w poniedziałek około godziny 1 w nocy na drodze powiatowej numer 2592 na trasie Złotowo-Brześć powiecie inowrocławskim.

- Jadący samochodem osobowym audi mężczyzna, na prostym odcinku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem. Następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu. Pojazd uderzył w drzewo - przekazała aspirant sztabowy Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu

Samochód uderzył w drzewo Źródło: KWP w Bydgoszczy

Śmierć poniósł 20-letni mieszkaniec Kruszwicy.

W wypadku zginął 20-letni kierowca Źródło: KWP w Bydgoszczy

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

