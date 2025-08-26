Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kujawsko-Pomorskie

Zbiorowy pochówek sprzed tysięcy lat. Odkryty na budowie gazociągu

Zbiorowy pochówek sprzed tysięcy lat odkryty przy budowie gazociągu
Do zdarzenia w powiecie inowrocławskim
Podczas prac ziemnych przy budowie gazociągu w Orłowie pod Inowrocławiem natrafiono na wyjątkowy zbiorowy pochówek czterech osób sprzed tysięcy lat. Jak opisał archeolog, zmarli jakby obejmują się, tulą się do siebie. Wstępne analizy wskazują, że może to być pierwsze tego typu znalezisko z epoki mezolitu na ziemiach polskich.

Przed długim weekendem w Orłowie pod Inowrocławiem podczas prac ziemnych na budowie nowego gazociągu Polskiej Spółki Gazownictwa natrafiono na unikatowe znalezisko: zbiorowy pochówek czterech osób sprzed tysięcy lat.

- W grobie pochowano dorosłego mężczyznę i dorosłą kobietę, między którymi leży dziecko w wieku siedmiu-ośmiu lat. Po lewej stronie mężczyzny znajduje się zaś dziecko w wieku trzech-czterech lat - przekazała dr Justyna Marchewka-Długońska z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zmarli wyglądają, jakby obejmowali się wzajemnie, a ich głowy zwrócone są ku sobie.

Zmarli wyglądają, jakby wzajemnie się obejmowali
Zmarli wyglądają, jakby wzajemnie się obejmowali
Źródło: Polska Spółka Gazownictwa

Archeolodzy szacują, że odkryte szczątki w 90 proc. pochodzą z okresu mezolitu. Jeśli te wyniki wstępnych badań zostaną potwierdzone w laboratorium datowaniem radiowęglowym, będzie to pierwszy zbiorowy pochówek z tego okresu na ziemiach polskich. Na tak stary pochówek wskazują trzy niezależne od siebie czynniki. - Pierwszym z nich jest geologia stanowiska. Na Kujawach wśród gleb dominują czarnoziemy, które na tych ziemiach zaczęły formować się siedem-osiem tysięcy lat temu. Podczas eksploracji grobu nie natrafiliśmy jednak na czarnoziemy, które są powyżej tego stanowiska. Stąd wnioskujemy, że jama grobowa musiała być wykopana jeszcze przed ukształtowaniem się czarnoziemów - powiedział archeolog Piotr Alagierski, prowadzący badania na stanowisku.

W jamie grobowej znaleziono też narzędzie krzemienne charakterystyczne dla mezolitu, schowane pod czaszką dziecka.

- To tak zwany rdzeń, czyli odłupany fragment krzemienia dobrej jakości. Służył do produkcji ostrzy, noży, był to taki multitool epoki kamienia. Obecność tego narzędzia pod głową dziecka wskazuje, że nie dostało się tam później i nie mogło znaleźć się tam przypadkowo - wyjaśnił Alagierski.

Trzeci czynnik to analogie ze Skandynawii, Francji, Karelii, gdzie znajdowano inne zbiorowe pochówki mezolityczne. - W Polsce nie mieliśmy jeszcze takiego znaleziska. Jednak w analogicznych pochówkach na świecie układ ciał zmarłych jest niemal identyczny: lekko podkurczone nogi, pozy bardzo rodzinne. Zmarli jakby obejmujący się, tulący do siebie. Takie ułożenie ciał zmarłych w zasadzie nie występuje w późniejszych epokach - dodał archeolog.

Jak zaznaczył, na razie trudno powiedzieć, co sprawiło, że ciała zmarłych ułożone są właśnie w taki sposób. Na pierwszy rzut oka nie ma śladów przemocy na kościach, które wskazywałyby, że zmarłych zabiła jakaś inna grupa. Zapewne ich śmierć spowodowało jakieś nagłe zdarzenie, które mogło prowadzić na przykład do hipotermii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tysiącletnie szczątki odkryte pod jedną z ulic w Limie
Pod jedną z ulic odkryto szczątki sprzed tysiąca lat
METEO
Zachowała się w bardzo dobrym stanie
Duchowni, archeolodzy i robotnicy osłupieli. To szklana trumna
Aleksander Przybylski, Tomasz Mikulicz
Rycerz spod gdańskiego "zamczyska"
Żył 700 lat temu, jego szczątki odnaleziono w Gdańsku. O tajemniczym rycerzu piszą światowe media
Trójmiasto

Dalsze badania odpowiedzą na więcej pytań

Prace wykopaliskowe na miejscu już się zakończyły, a dalszymi badaniami zajmują się badacze z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jak wyjaśniła dr Justyna Marchewka-Długońska, obecnie trwa ostatni etap oczyszczania kości z ziemi. Następnie wykonana zostanie rekonstrukcja czaszek, ocena płci dzieci i wieku osób dorosłych w chwili śmierci, dokładne wydatowanie szczątków, potem rekonstrukcje wysokości ciała dorosłych zmarłych. W kolejnych etapach naukowcy chcą ustalić, czy zmarli byli rodziną. Ułożenie ciał na pewno wskazuje na silne związki emocjonalne. Badania DNA potwierdzą, czy byli to rodzice z dziećmi. Piotr Alagierski podkreślił, że w mezolicie ludzi było niewielu, kładziono więc duży nacisk na grupy rodzinne, a śmierć czterech osób była ogromnym ciosem.

Naukowcy zamierzają też sprawdzić, skąd przybyli zmarli i gdzie spędzili pierwsze lata swojego życia, jak wyglądała ich dieta i czy zmieniała się w ciągu życia, a nawet jak wyglądały pierwsze tygodnie życia dzieci po narodzinach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pochówki, pradawne osady i ślady wojny. Budują S8, odkrywają przeszłość

Pochówki, pradawne osady i ślady wojny. Budują S8, odkrywają przeszłość

Wrocław
"Jesteśmy zaskoczeni". Znaleźli tysiące zabytków

"Jesteśmy zaskoczeni". Znaleźli tysiące zabytków

Matylda Rozpędek
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Polska Spółka Gazownictwa

Udostępnij:
TAGI:
ArcheologiaHistoriaKujawsko-Pomorskieodkrycia
Czytaj także:
dzieci uczniowe plecak plecaki szkola shutterstock_167557547
Tyle Polacy wydają na edukację swoich dzieci
BIZNES
Dobra. Przewóz migrantów
Jechali taksówką w stronę granicy z Niemcami. Kierowca i pasażerowie z zarzutami
Szczecin
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z Marszałkowskiej usłyszał zarzuty
WARSZAWA
Koń wpadł do studni
Do studni wpadł koń. Ponad osiem godziny akcji ratunkowej
Lublin
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
WARSZAWA
imageTitle
Nieuważny fotoreporter zabrał głos. "Ten incydent przerodził się w lincz"
EUROSPORT
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
WARSZAWA
Radosław Sikorski
"Co racja, to racja". Sikorski przypomina wpis wiceszefa kancelarii Nawrockiego
Polska
Znęcał się nad partnerką i dziećmi
Znęcał się nad partnerką i dziećmi. Areszt po kolejnym pobiciu
Katowice
Igor Krasnow. Zdjęcie z 19 marca 2025 roku
Główny prokurator ma stanąć na czele Sądu Najwyższego. Media: tego nie było nawet za Stalina
Świat
Starship przed poniedziałkową próbą startu
Pogoda wygrała z firmą Elona Muska
METEO
ślub małżeństwo para młoda
Nowożeńcy ukarani za skutki sesji zdjęciowej
Świat
shutterstock_1411337372
Po decyzji Trumpa Poczta Polska nie wyśle już tych paczek
BIZNES
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
WARSZAWA
Awionetka
W wypadku awionetki zginął ratownik wodny. "Pełen zaangażowania, profesjonalizmu i życzliwości"
Poznań
Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem
Gigantyczne kontrakty pomiędzy USA a Koreą Południową
BIZNES
matka dziecko wozek shutterstock_2315547949
Weto uderzy w "grupę wrażliwą". "Na przykład matki, które nie pracują"
Świat
upal lato slonce budowa praca robotnik inzynier shutterstock_2465936279_1
Bezrobocie w Polsce. Tyle wyniosło w lipcu
BIZNES
Wypadek
289 ofiar wypadków od początku wakacji
Polska
Magda Umer
"Nagła choroba" Magdy Umer. Odwołano koncerty
Kultura i styl
Winiarnia
Rezygnują z dat na etykietach. To efekt zmian klimatu
METEO
shutterstock_2200015433
Czesi przestrzegają przed zakupem winiet na nieoficjalnych portalach
BIZNES
Smorawina. Pies wpadł do zbiornika z wodą
Wpadł do wody, nie potrafił się wydostać
Szczecin
Tory kolejowe (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Duże opóźnienia pociągów
Kraków
imageTitle
Rekordowy występ 45-letniej Williams. "Pokazała przebłyski znakomitej formy"
EUROSPORT
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
WARSZAWA
Ryszard Petru
Petru założy nową partię? "Powstaje naturalne zapotrzebowanie"
Polska
Woody Allen o swoim najnowszym filmie "Rifkin's Festival"
Woody Allen na festiwalu w Moskwie: hańba i zniewaga. Odpowiedź reżysera
Kultura i styl
Policjanci udaremnili kibolską bójkę
"Na widok radiowozów rozbiegli się w popłochu". Udaremnili kibolską bójkę
Wrocław
Władimir Putin składa wizytę w Chinach. Zdjęcie z 16 maja 2024 roku
Wysłannik Kremla przywiózł pozdrowienia od Putina. Xi o wspólnej misji
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica