Kujawsko-Pomorskie

Śmiertelny wypadek w zakładzie produkującym beton

Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu
Na terenie jednej z firm produkujących beton w Inowrocławiu doszło w piątek po południu do tragicznego wypadku. Zginął 55-letni pracownik.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o śmiertelnym wypadku, do którego doszło w piątek po południu na terenie firmy produkującej beton w Inowrocławiu.  O sprawę zapytaliśmy mł. asp. Emila Gawrońskiego, pełniącego obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Potwierdził, że rzeczywiście doszło tam do śmiertelnego wypadku.

- Dziś około godziny 13:25 na stanowisko kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku na terenie jeden z lokalnych firm produkujących beton. Na skutek tego zdarzenia zginął 55-letni pracownik - przekazał. 

Betoniarka wjechała do rowu, auto dachowało
Nie żyje 45-latek. Zderzył się z betoniarką, ta wjechała w dwa kolejne auta
Olsztyn
Zderzenie betoniarki z radiowozem
Betoniarka wjechała w radiowóz. Ośmiu policjantów rannych
WARSZAWA
Pociąg zderzył się z betoniarką
Groźny wypadek na przejeździe kolejowym. Pociąg zderzył się z betoniarką
Poznań

- W tej chwili na miejscu cały czas prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury i to do niej należy się zgłaszać w sprawie bardziej szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia oraz jego okoliczności - dodał. 

TVN24 HD
Autorka/Autor: ng,est/gp

Źródło: TVN24/Kontakt24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

