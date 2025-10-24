Śmiertelny wypadek w zakładzie produkującym beton

Do zdarzenia doszło w Inowrocławiu

Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o śmiertelnym wypadku, do którego doszło w piątek po południu na terenie firmy produkującej beton w Inowrocławiu. O sprawę zapytaliśmy mł. asp. Emila Gawrońskiego, pełniącego obowiązki oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Potwierdził, że rzeczywiście doszło tam do śmiertelnego wypadku.

- Dziś około godziny 13:25 na stanowisko kierowania wpłynęło zgłoszenie o wypadku na terenie jeden z lokalnych firm produkujących beton. Na skutek tego zdarzenia zginął 55-letni pracownik - przekazał.

- W tej chwili na miejscu cały czas prowadzone są czynności pod nadzorem prokuratury i to do niej należy się zgłaszać w sprawie bardziej szczegółowych informacji dotyczących zdarzenia oraz jego okoliczności - dodał.