Głodówka w kopalni. Pracownicy w szpitalu

Inowrocław (woj. kujawsko-pomorskie) Źródło: Google Maps

Szef zakładowej organizacji NSZZ "Solidarność" Jerzy Gawęda powiedział, że trzeci z uczestników protestów trafił do szpitala w poniedziałek wieczorem. Wcześniej zostało zabranych dwóch innych prowadzących głodówkę.

- Obecnie z pracowników, którzy od początku prowadzili protest, zostałem tylko ja, ale ze mną jest już czterech innych kolegów. Trzej to ci, którzy zajęli miejsca zabranych do szpitala i jeden na wypadek, gdybym nie był w stanie dalej uczestniczyć w głodówce - powiedział Gawęda.

Inowrocław. Protest głodowy w kopalniach soli

Protest głodowy w IKS "Solino" rozpoczął się 15 marca, a w minioną sobotę zdecydowano o jego zaostrzeniu poprzez nieprzyjmowanie jakichkolwiek płynów. Uczestniczą w nim związkowcy z Solidarności, który jest jednym z pięciu związków zawodowych działających w firmie, zatrudniającej 250 osób.

Związkowcy, rozpoczynając protest, skierowali pisma do premiera i ministra energii, w których podkreślili, że ma miejsce degradacja zaplecza technologicznego i przemysłowego służącego do wydobywania soli do produkcji sody. Zaapelowali o pilne działania i spotkanie.

Solino Źródło: Tytus Żmijewski/PAP

Wśród ich postulatów znalazły się: przejęcie przez państwo kontroli nad strategicznymi aktywami związanymi z produkcją sody, soli oraz systemami magazynowania, przygotowanie rządowego programu dla kompleksu energetyczno-solnego na Kujawach obejmującego zagospodarowanie złóż Łanięta, Lubień i Damasławek, budowa warzelni, powołanie spółki celowej do realizacji programu bezpieczeństwa solno-magazynowego państwa.

Odpowiedź Orlenu

IKS "Solino" są spółką akcyjną Grupy Orlen. Po rozpoczęciu protestu biuro prasowe Orlenu informowało, że strona protestująca od kilku miesięcy ignorowała zaproszenia na rozmowy z zarządem spółki.

"W latach 2025–2026 nie podjęto decyzji o redukcjach etatów ani programach dobrowolnych odejść. (...) Wbrew pojawiającym się informacjom, spółka nie ogranicza również zdolności produkcyjnych lub magazynowych ani nie likwiduje infrastruktury produkcyjnej, lub służącej magazynowaniu, a wręcz przeciwnie, rozwija je. Jeśli chodzi o złoża Łanięta, Lubień i Damasławek, Solino nie posiada koncesji na ich zagospodarowanie" - podał Orlen.

Dyrektor Departamentu Komunikacji Ministerstwa Aktywów Państwowych Przemysław Kuk informował, że protest został rozpoczęty bez jakichkolwiek rokowań czy próby mediacji.

- IKS Solino realizuje i przygotowuje inwestycje o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz stabilności infrastruktury magazynowej. Spółka konsekwentnie rozwija i modernizuje kawernowe magazyny ropy i paliw, prowadząc projekty związane z unowocześnianiem infrastruktury powierzchniowej i podziemnej oraz podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa procesowego - wskazał Kuk.

Opracował Michał Malinowski

