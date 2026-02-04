Do pożaru doszło we wtorek (3 lutego) po godzinie 21 w hotelu pracowniczym na ulicy Racławickiej w Bydgoszczy.
Pożar objął pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 15-20 metrów kwadratowych na parterze dwukondygnacyjnego budynku, a dym szybko rozprzestrzenił się po całym hotelu. Większość z około 100 osób przebywających w środku samodzielnie opuściła budynek, a 10 osób z piętra przy użyciu drabin ewakuowali strażacy.
Początkowo straż informowała o braku poszkodowanych. Z czasem okazało się jednak, że cztery osoby uległy podtruciu gazami pożarowymi. Jedna z nich była na miejscu reanimowana, ale ratownikom udało się przywrócić czynności życiowe. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.
Pożar hotelu w Bydgoszczy. Nie żyje jedna osoba
W środę policja poinformowała, że życia jednego z poszkodowanych mężczyzn nie udało się uratować.
Hotel był zamieszkiwany przez obywateli Polski i Ukrainy. Mieszkańcy znaleźli schronienie w podstawionym autobusie komunikacji miejskiej i namiocie ustawionym przez strażaków.
Przyczyna pożaru nie jest znana. Wyjaśni to prokuratorskie śledztwo.
