Kujawsko-Pomorskie Czołowe zderzenie z ciężarówką. Nie żyje kierowca Anna Winiarska |

Ofiara śmiertelna po zderzeniu dwóch aut i ciężarówki na DK 91

Do wypadku doszło we wtorek po południu w miejscowości Brzoza na drodze krajowej 91 (woj. kujawsko-pomorskie).

Jak przekazał Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji, kierowca Audi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym. Kierowca osobówki zginął. Dwie osoby jadące ciężarówką zdołały opuścić pojazd o własnych siłach.

Policja ustaliła, że kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Ruch na miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.

Kierowca zginął na miejscu