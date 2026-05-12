Czołowe zderzenie z ciężarówką. Nie żyje kierowca
Do wypadku doszło we wtorek po południu w miejscowości Brzoza na drodze krajowej 91 (woj. kujawsko-pomorskie).
Jak przekazał Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji, kierowca Audi z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z jadącym z naprzeciwka pojazdem ciężarowym. Kierowca osobówki zginął. Dwie osoby jadące ciężarówką zdołały opuścić pojazd o własnych siłach.
Policja ustaliła, że kierujący pojazdem ciężarowym był trzeźwy. Ruch na miejscu wypadku odbywa się wahadłowo.
