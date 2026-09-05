Zabił siekierą psa i zakopał. Trafił do aresztu
Służby zaalarmowała 30 sierpnia matka mężczyzny. Na miejsce pojechali policjanci, którzy potwierdzili zdarzenie. Mężczyzna usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. W chwili popełnienia przestępstwa był pod wpływem alkoholu.
Jak poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Michał B. podszedł do przywiązanego łańcuchem do budy psa, a następnie zadał mu kilka ciosów siekierą w głowę.
Mężczyzna przyznał się do winy. Wyjaśnił, że zrobił to, ponieważ pies zachowywał się agresywnie.
Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl