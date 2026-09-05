Kujawsko-Pomorskie Zabił siekierą psa i zakopał. Trafił do aresztu Michał Malinowski |

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Będzie zakaz trzymania psów na uwięzi Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Służby zaalarmowała 30 sierpnia matka mężczyzny. Na miejsce pojechali policjanci, którzy potwierdzili zdarzenie. Mężczyzna usłyszał zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem. W chwili popełnienia przestępstwa był pod wpływem alkoholu.

Jak poinformowała prokurator Izabela Oliver, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Michał B. podszedł do przywiązanego łańcuchem do budy psa, a następnie zadał mu kilka ciosów siekierą w głowę.

Mężczyzna przyznał się do winy. Wyjaśnił, że zrobił to, ponieważ pies zachowywał się agresywnie.

Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.