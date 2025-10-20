Zatrzymali kierowcę, interesowały ich "cztery czarne torby"

Do zdarzenia doszło w Toruniu

W pierwszej połowie października funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali do kontroli samochód osobowy. Z ich informacji wynikało, że autem mogą być przewożone narkotyki. W środku policjanci znaleźli "cztery czarne torby, w których znajdowało się 26 paczek z zielonym suszem roślinnym". - Wstępne badania wykazały, że zabezpieczony materiał to konopie inne niż włókniste, których posiadanie i obrót są zabronione - informuje komisarz Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP.

W aucie przewoził czarne torby, w środku znaleziono konopie Źródło: CBŚP

Zabezpieczyli ponad 40 kilogramów za około 1,5 mln złotych

Następnie funkcjonariusze ruszyli do mieszkania kierowcy. Tam znaleźli kolejne pakunki. - Łącznie zabezpieczono ponad 40 kilogramów narkotyków - podaje Wrześniowski. I dodaje, że ich wartość została oszacowana na około 1,5 miliona złotych.

Narkotyki znalezione w mieszkaniu mężczyzny Źródło: CBŚP

W sprawie zatrzymano 57-letniego Mariusza K. Mężczyzna usłyszał zarzuty posiadania i uczestnictwa w obrocie znaczną ilością narkotyków. Jak wskazuje rzecznik CBŚP, podejrzany jest recydywistą. Śledczy zawnioskowali o areszt dla mężczyzny. Sąd Rejonowy w Toruniu przychylił się do wniosku.

