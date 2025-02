Zygmunt Kolenda został pochowany na Salwatorze

czytaj dalej

Premier Donald Tusk zaproponował Rafałowi Brzosce przygotowanie działań deregulacyjnych dla firm. Podczas wymiany zdań szef rządu powiedział, że uzyskał od przedsiębiorcy akceptację. - Przepraszam, że stawiam pana w krępującej sytuacji, panie Rafale, ale co, bierze pan to? - zwrócił się do prezesa InPostu.