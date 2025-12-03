Zderzenie tramwajów w Krakowie. Wielu rannych

Jedenaście osób trafiło do szpitala Źródło: tvn24.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie przekazało, że do wypadku doszło na ul. Bieńczyckiej w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego.

- Tramwaj linii numer 52 stał przed rondem Kocmyrzowskim, gdy uderzył w niego tramwaj linii numer 5 - informował w rozmowie z tvn24.pl Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.

W wypadku ucierpiało 35 osób. - Najciężej poszkodowany został motorniczy, który trafił do szpitala - dodał Gancarczyk.

- Policjanci na miejscu zajmowali się nie tylko zabezpieczaniem miejsca wypadku, ale też organizowali ruch na jezdni przylegającej do torowiska, aby ułatwić dojazd kolejnym służbom ratunkowym. Kwalifikowali też poszkodowanych pod kątem tego, jak pilnie wymagają pomocy medycznej - informowała przed 19 asp. Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Straż pożarna: 11 osób trafiło do szpitala Źródło: TVN24

11 osób w szpitalu

Około godziny 19:20 kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poinformował o zakończeniu akcji ratunkowej.

- Finalnie 11 osób musiał pojechać do szpitala. W czasie triażu motorniczy został zakwalifikowany kolorem czerwonym, oznaczającym pilną, priorytetową ewakuację. Kolejna osoba została zakwalifikowana kolorem żółtym, po kilkunastu minutach w karetce została przewieziona do szpitala. Pozostałe dziewięć osób z delikatnymi obrażeniami również zostały przetransportowane na oddział szpitalny - przekazał strażak podczas relacji na antenie TVN24.

Badanie przyczyn

Rzecznik krakowskiego MPK zaznaczył, że obecnie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Na miejscu bada to już policja.

- Zabezpieczamy materiał dowodowy, na podstawie którego będziemy odtwarzać przebieg wypadku. Na jakiekolwiek wnioski na tym etapie jest zbyt wcześnie - zaznaczyła asp. Anna Zbroja-Zagórska.

Zderzenie tramwajów w Krakowie Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service Zderzenie tramwajów w Krakowie Źródło: PAP/ Art Service

Utrudnienia

Z opublikowanego przez MPK komunikatu wynika, że linie 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe.

O wypadku jako pierwsi poinformowali dziennikarze portalu 112malopolska.pl.

#utrudnienia_mpk: ul. Bieńczycka na kierunek Rondo Kocmyrzowskie - zatrzymanie w ruchu - wypadek. Linie 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe. — MPK S.A. w Krakowie (@MPK_Krakow) December 3, 2025 Rozwiń

Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD