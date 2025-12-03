Logo strona główna
Kraków

Zderzenie tramwajów w Krakowie. Wielu rannych

Do wypadku doszło w środę po południu
Jedenaście osób trafiło do szpitala
Źródło: tvn24.pl
W środę około godziny 18 na ulicy Bieńczyckiej w Krakowie zderzyły się dwa tramwaje. Miejski przewoźnik podaje, że obrażenia odniosło co najmniej 35 osób. Łącznie hospitalizacji wymagało 11 osób, w najpoważniejszym stanie jest motorniczy jednego ze składów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie przekazało, że do wypadku doszło na ul. Bieńczyckiej w kierunku Ronda Kocmyrzowskiego.

- Tramwaj linii numer 52 stał przed rondem Kocmyrzowskim, gdy uderzył w niego tramwaj linii numer 5 - informował w rozmowie z tvn24.pl Marek Gancarczyk, rzecznik MPK w Krakowie.

W wypadku ucierpiało 35 osób. - Najciężej poszkodowany został motorniczy, który trafił do szpitala - dodał Gancarczyk.

- Policjanci na miejscu zajmowali się nie tylko zabezpieczaniem miejsca wypadku, ale też organizowali ruch na jezdni przylegającej do torowiska, aby ułatwić dojazd kolejnym służbom ratunkowym. Kwalifikowali też poszkodowanych pod kątem tego, jak pilnie wymagają pomocy medycznej - informowała przed 19 asp. Anna Zbroja-Zagórska z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Klatka kluczowa-72476
Straż pożarna: 11 osób trafiło do szpitala
Źródło: TVN24

11 osób w szpitalu

Około godziny 19:20 kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej poinformował o zakończeniu akcji ratunkowej.

- Finalnie 11 osób musiał pojechać do szpitala. W czasie triażu motorniczy został zakwalifikowany kolorem czerwonym, oznaczającym pilną, priorytetową ewakuację. Kolejna osoba została zakwalifikowana kolorem żółtym, po kilkunastu minutach w karetce została przewieziona do szpitala. Pozostałe dziewięć osób z delikatnymi obrażeniami również zostały przetransportowane na oddział szpitalny - przekazał strażak podczas relacji na antenie TVN24.

Badanie przyczyn

Rzecznik krakowskiego MPK zaznaczył, że obecnie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

Na miejscu bada to już policja.

- Zabezpieczamy materiał dowodowy, na podstawie którego będziemy odtwarzać przebieg wypadku. Na jakiekolwiek wnioski na tym etapie jest zbyt wcześnie - zaznaczyła asp. Anna Zbroja-Zagórska.

Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Zderzenie tramwajów w Krakowie
Źródło: PAP/ Art Service

Utrudnienia

Z opublikowanego przez MPK komunikatu wynika, że linie 1, 5, 9, 14, 52 kierowane na trasy objazdowe.

O wypadku jako pierwsi poinformowali dziennikarze portalu 112malopolska.pl.

pc

Autorka/Autor: bż,bp/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Platforma Komunikacyjna Krakowa

