Zatrzymania w Nowym Sączu. Prokuratura Europejska o zarzutach dla sześciu osób

Informacje o akcji agentów CBA w magistracie pojawiły się w czwartek rano. Potwierdził je rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

- Potwierdzam, że od samego rana agenci CBA prowadzą działania w Nowym Sączu. Zatrzymano dwóch urzędników - przekazywał Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

Chodzi o prezydenta i wiceprezydenta. Obaj zostali zatrzymani w swoich domach.

Działania CBA w Nowym Sączu

Śledztwo prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Prokuratury Europejskiej. Z ustaleń śledczych wynika, że od 29 października do 12 listopada 2024 r. pracownik samorządowy miał przekroczyć swoje uprawnienia, ujawniając istotne informacje jednemu z oferentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Nieprawidłowości dotyczyły przetargu na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu", realizowanego z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021–2027. Dofinansowanie UE do projektu wynosi niemal 4,4 mln zł.

Po pierwszych zatrzymaniach urzędników w tej sprawie, które miały miejsce we wtorek, prezydent Nowego Sącza w mediach społecznościowych odniósł się do sytuacji. Napisał wówczas, że czterech pracowników instytucji miejskich zostało zabranych przez agentów CBA do Katowic i – jak podkreślił – nie jest znany cel tych czynności. Dodał też, że kontrolowany przetarg "wcześniej nie budził zastrzeżeń" oraz skrytykował sposób działania funkcjonariuszy, nazywając go nieproporcjonalnym wobec charakteru sprawy.

Zarzuty dla sześciu osób

"Prezydent Nowego Sącza Ludomir H. i jego zastępca Artur B. usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości przy przetargu publicznym" – poinformowała w piątek wieczorem PAP, powołując się na Prokuraturę Europejską (EPPO), która nadzoruje postępowanie prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

"Potwierdzamy, że w tym tygodniu zatrzymano sześć osób, w tym czterech urzędników Urzędu Miasta w Nowym Sączu, którym we wtorek i w czwartek postawiono zarzuty. Ponieważ jest to postępowanie w toku, jest to jedyna informacja, jaką możemy obecnie przekazać, aby nie narażać na szwank toczącego się śledztwa ani jego wyników. Zawsze, gdy będziemy mogli poinformować o jednym z naszych dochodzeń, zrobimy to proaktywnie" – przekazała w odpowiedzi, którą otrzymała także redakcja tvn24.pl rzeczniczka EPPO Tine Hollevoet.

Prokuratura Europejska nie udzieliła odpowiedzi na pozostałe pytania, w tym dotyczące tego, czy prezydent i jego zastępca przebywają na wolności. Nie informuje też o treści postawionych zarzutów.

Druga zastępczyni pełni obowiązki prezydenta

W związku z zatrzymaniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w czwartek prezydenta i jego zastępcy obowiązki władz w mieście pełni druga zastępczyni prezydenta Bożena Borkowska - poinformował w czwartek Mariusz Smoleń z Biura Prezydenta Miasta. - Urząd Miasta pracuje normalnie, zgodnie z prawem uprawnienia posiada pani Bożena Borkowska - II zastępca prezydenta miasta - dodał.