Kraków

Budowali kompleks basenów. Betoniarka przygniotła pracownika

Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Betoniarka najechała na pracownika budowy w Zakopanem
Źródło: KPP w Zakopanem
Pracownik budowy kompleksu basenów w rejonie polany Szymoszkowej w Zakopanem został przygnieciony przez betoniarkę. Młody mężczyzna jest poważnie ranny. Został przetransportowany do szpitala śmigłowcem.

Informacja o poważnym wypadku, który wydarzył się przy ulicy Powstańców Śląskich w Zakopanem, dotarła do służb w czwartek około godziny 11.30. Początkowo nie było wiadomo, co dokładnie się stało - strażacy wiedzieli tylko, że jedna osoba została ranna na placu budowy. Na miejsce wysłano zastępy z Zakopanego i z Kościeliska.

Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Źródło: KPP w Zakopanem

"Został przyciśnięty"

Na miejscu okazało się, że poszkodowany został młody mężczyzna, który pracował przy wylewaniu betonu w wykopie. Jak poinformował aspirant sztabowy Robert Wieczorek, oficer prasowy tatrzańskiej policji, pracownik z nieznanych przyczyn znalazł się między dźwigiem a betoniarką, która na niego najechała.

Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Źródło: KPP w Zakopanem

Jak powiedział tvn24.pl młodszy brygadier Andrzej Król-Łęgowski, do zdarzenia doszło, gdy betoniarka cofała. Poszkodowany znajdował się wtedy za pojazdem. - Został przyciśnięty - powiedział rzecznik.

Lądował LPR

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Poszkodowany był przez cały czas przytomny. W bardzo poważnym stanie, z poważnymi ranami w obrębie kończyn dolnych, został przetransportowany do szpitala w Zakopanem - powiedział Król-Łęgowski. Jak dodał, poszkodowany pracownik w momencie przyjazdu służb mężczyzna nie był uwięziony między pojazdami i "nie było potrzeby używania specjalistycznych narzędzi ratownictwa technicznego".

Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Wypadek podczas budowy w Zakopanem
Źródło: KPP w Zakopanem

W miejscu wypadku pracują policyjni śledczy, o sprawie została powiadomiona też Państwowa Inspekcja Pracy.

Policja przekazała, że kierujący betoniarką był trzeźwy.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Zakopanem

Bartłomiej Plewnia
Bartłomiej Plewnia
