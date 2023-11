Pijany wjechał w ogrodzenie. Na pomoc przyjechał nietrzeźwy kolega

czytaj dalej

Wtorek to kolejny dzień obrad pierwszego posiedzenia Sejmu X kadencji. Posłowie przystąpią między innymi do debaty nad projektami trzech uchwał powołujących trzy sejmowe komisje śledcze - do spraw wyborów kopertowych, afery wizowej oraz Pegasusa. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia - mówiąc o planach parlamentu - powiedział, że obrady przeciągną się do wieczora, bo wpłynęło wiele projektów i wszyscy mierzą się teraz z wcześniejszą decyzją rządzących, by zamknąć jego obrady na dwa i pół miesiąca. W tvn24.pl relacjonujemy polityczny wtorek.