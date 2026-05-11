Kraków Ktoś wysadził bankomat, policja zamknęła dwie ulice Anna Winiarska

Ktoś wysadził bankomat w Zakopanem

Policjanci dostali zgłoszenie około godziny drugiej w nocy w poniedziałek. - System alarmowy jednego z bankomatów powiadomił, że ten został uszkodzony. Oczywiście na miejsce niezwłocznie zostały skierowane policyjne załogi. Okazało się, że ten bankomat faktycznie jest uszkodzony - przekazał aspirant sztabowy Roman Wieczorek, oficer prasowy zakopiańskiej policji.

Zamknięte ulice

Miejsce zostało zabezpieczone przez policję. Obecnie na miejscu pracują technicy kryminalistyki i biegli z Krakowa, specjalizujący się w sprawach uszkodzeń bankomatów. Na czas ich pracy ulice Czecha i Piłsudskiego zostały wyłączone z ruchu.

- Ze względu na to, że nastąpiła detonacja, szczątki bankomatu zostały rozrzucone na dość sporym obszarze - wyjaśnił aspirant Wieczorek.

Trwa poszukiwanie sprawców.

