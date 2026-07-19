Płonął dawny pensjonat. Znowu

Pożar zamkniętego pensjonatu Panorama w Zakopanem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze pustostanu przy ulicy Wierchowej w Zakopanem w sobotę kilkanaście minut przed godziną 15. Jak poinformował TVN24 dyżurny małopolskiej straży pożarnej, na miejsce zadysponowano łącznie 15 zastępów PSP i OSP.

Pożar domu wczasowego Panorama w Zakopanem Źródło zdjęcia: TVN24

Kolejny pożar w Panoramie

Jak przekazał dyżurny, w budynku - dawnym ośrodku wypoczynkowym Panorama - nikogo nie było. Działania zakończyły się około godziny 17.30.

To kolejna tego typu sytuacja w ciągu ostatnich miesięcy. Poprzednio strażacy gasili dawny pensjonat Panorama w nocy z 12 na 13 lipca.

Pensjonat płonął także 20 kwietnia, kiedy ogień wybuchł w jednym z pokoi. "Strażacy szybko ugasili zarzewie ognia, który nie zdążył się rozprzestrzenić. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał" - informował wówczas asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik tatrzańskiej policji.

Pożar w Panoramie, kwiecień 2026 r. Pożar w dawnym pensjonacie Panorama w Zakopanem, kwiecień 2026 r. Źródło zdjęcia: KPP w Zakopanem Pożar w dawnym pensjonacie Panorama w Zakopanem, kwiecień 2026 r. Źródło zdjęcia: KPP w Zakopanem Pożar w dawnym pensjonacie Panorama w Zakopanem, kwiecień 2026 r. Źródło zdjęcia: KPP w Zakopanem

Pensjonat do wyburzenia

Historię zakopiańskiego domu wczasowego Panorama wielokrotnie opisywały media. Budynek powstał w latach 60. według projektu Jerzego Dajewskiego. Architekt otrzymał za niego nagrodę ówczesnego Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. W 2020 roku pensjonat kupił lokalny milioner Tomasz Ż., który bez pozwoleń zaczął wyburzanie obiektu. Chciał tym samym zrobić miejsce na nową inwestycję.

Nadzór budowlany wstrzymał rozbiórkę, a Ż. został później skazany na osiem miesięcy więzienia za niszczenie zabytku.

Jak pisała na początku bieżącego roku "Gazeta Wyborcza", gdy Tomasz Ż. był w już zakładzie karny, budynek został wykreślony z rejestru zabytków, więc teraz jego wyburzenie jest już legalne. W styczniu zezwolenie na rozbiórkę wydało starostwo powiatowe.