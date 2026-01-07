Kłótnia o quady zakończona atakiem nożem. Ruszy proces

Awantura o skutery śnieżne w Zakopanem. Właściciel wypożyczalni zaatakował rolnika nożem Źródło: Archiwum prywatne

W czwartek w Sądzie Rejonowym w Zakopanem ma rozpocząć się proces właściciela wypożyczalni quadów z Zakopanego, oskarżonego o atak nożem na jednego z właścicieli pól dewastowanych przez pojazdy terenowe. Poszkodowany doznał obrażeń ręki. Sprawa ma związek z trwającym od kilku lat konfliktem pomiędzy właścicielami pól a przedsiębiorcami prowadzącymi wypożyczalnie quadów i skuterów śnieżnych dla turystów na Podhalu. Kulminacją sporu był incydent na zakopiańskiej Olczy ze stycznia 2025 roku, gdzie doszło do ataku nożem na jednego z właścicieli gruntów domagających się zaprzestania niszczenia pól.

Podejrzany Stanisław G. - właściciel wypożyczalni pojazdów - został wówczas zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty kierowania gróźb karalnych oraz spowodowania uszczerbku na ciele. Mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia, wskazując, że działał pod wpływem emocji wywołanych konfliktem. Śledczy zabezpieczyli m.in. nóż wielofunkcyjny, którym miał zostać zadany cios. W chwili zdarzenia podejrzany był pijany - badanie wykazało ok. 1,9 promila alkoholu w organizmie. Jak podkreśla prokuratura, jednym z kluczowych dowodów w postępowaniu jest nagranie wideo, które nie budzi wątpliwości co do przebiegu zdarzenia. Zarzuty w tej sprawie usłyszał również Kamil T., któremu prokuratura zarzuca naruszenie nietykalności cielesnej innego uczestnika zdarzenia - osoby nagrywającej zajście telefonem komórkowym. Wobec podejrzanego Stanisława G. zastosowano dozór policyjny, poręczenie majątkowe w wysokości 10 tysięcy złotych oraz zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonego na odległość mniejszą niż 50 metrów.



Zmiany po zdarzeniu

Sprawa wywołała duże poruszenie wśród właścicieli rozjeżdżanych gruntów oraz lokalnych samorządowców. Po zajściu w starostwie tatrzańskim odbyło się spotkanie z udziałem rolników, którzy od lat bezskutecznie domagają się ograniczenia ruchu quadów na prywatnych terenach. Starosta tatrzański Andrzej Skupień wskazywał wówczas na konieczność zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej kontrolować działalność wypożyczalni pojazdów terenowych, m.in. poprzez wprowadzenie systemu koncesji i uzgadniania tras przejazdów. W konsekwencji ataku nożownika i protestów mieszkańców, samorząd Zakopanego oraz gmin Kościelisko i Poronin, wprowadziły lokalne regulacje ograniczające rekreacyjne korzystanie z quadów, skuterów śnieżnych i innych pojazdów terenowych. Przepisy m.in. zakazują jazdy po polach, łąkach i prywatnych drogach bez zgody właściciela, wprowadzają limity prędkości, ograniczenia godzinowe oraz zakaz poruszania się w większych grupach pojazdów.

