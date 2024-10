Jeleń na Krupówkach. Nagranie

W czwartek w godzinach wieczornych po Krupówkach spacerował jeleń. - Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Policjanci asystowali zwierzę do czasu, kiedy jeleń przeszedł Rówień Krupową i znalazł drogę do lasu. Nie wydarzyło się nic złego, żadne auto na niego nie najechało - informuje asp. sztab. Roman Wieczorek, rzecznik prasowy policji w Zakopanem.

- Do końca nie wiem, jak zaczął się jego spacer, po prostu nagle pojawił się na Krupówkach. Jeleń spokojnie sobie szedł, czasem przystawał przy straganach i coś sobie obwąchiwał, więc wszyscy wokół byli zdziwieni. Nawet kelnerzy wychodzili z restauracji i nagrywali go telefonami. Niecodzienny widok. Jeleń kontynuował spacer po Krupówkach, nie bojąc się nikogo - relacjonował w rozmowie z Kontakt24 pan Krzysztof.

Ludzie zwabiają jelenie na Krupówki

Powodem, dla którego jelenie lub inne dzikie zwierzęta schodzą do miasta, są ludzie. - To są sporadyczne zdarzenia, gdy zwierzęta wchodzą na Krupówki. W sezonie wakacyjnym, kiedy było bardzo dużo gości i turystów w Zakopanem, faktycznie dochodziło do takich nieprzewiedzianych sytuacji, a najgorsze jest to, że turyści karmią dzikie zwierzęta, przez co one się nauczyły, że ten pokarm mogą łatwo znaleźć w centrum miasta, stąd ta ich obecność - dodaje.