22-latek odpowie za atak na ratowników medycznych

Do zdarzenia doszło w Zakopanem Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wezwanie wpłynęło do dyżurnego policji w niedzielę rano. Z zawiadomienia wynikało, że pobudzony mężczyzna zaatakował ratowników.

"Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie obezwładnili i zatrzymali agresora, który demolował wyposażenie SOR-u. Wcześniej mężczyzna uderzał pięściami ratowników, szarpał, kopał i naruszał ich nietykalność cielesną" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.

Drugi atak w ciągu dwóch miesięcy

22-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. W trakcie czynności wyszło na jaw, że dwa miesiące wcześniej ten sam mężczyzna miał dopuścić się podobnego zachowania wobec ratowników.

"W związku z tym usłyszał zarzuty karne za atak wobec ratowników medycznych, kierowania pod ich adresem gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia przekraczającego wartość 4000 złotych" - wyliczają policjanci.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował mężczyznę na dwa miesiące.