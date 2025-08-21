22-latek odpowie za atak na ratowników medycznych

Wezwanie wpłynęło do dyżurnego policji w niedzielę rano. Z zawiadomienia wynikało, że pobudzony mężczyzna zaatakował ratowników.
"Policjanci niezwłocznie udali się pod wskazany adres, gdzie obezwładnili i zatrzymali agresora, który demolował wyposażenie SOR-u. Wcześniej mężczyzna uderzał pięściami ratowników, szarpał, kopał i naruszał ich nietykalność cielesną" - czytamy w komunikacie małopolskiej policji.
Drugi atak w ciągu dwóch miesięcy
22-latek trafił do policyjnej izby zatrzymań. W trakcie czynności wyszło na jaw, że dwa miesiące wcześniej ten sam mężczyzna miał dopuścić się podobnego zachowania wobec ratowników.
"W związku z tym usłyszał zarzuty karne za atak wobec ratowników medycznych, kierowania pod ich adresem gróźb karalnych, znieważenia, naruszenia nietykalności cielesnej oraz zniszczenia mienia przekraczającego wartość 4000 złotych" - wyliczają policjanci.
Na wniosek prokuratury sąd aresztował mężczyznę na dwa miesiące.
Autorka/Autor: wini/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock