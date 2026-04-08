Najpierw uderzył w słup, potem w inny samochód. 17-latek nie miał prawa jazdy

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem w miejscowości Zaborze na ulicy Grojeckiej.
Jak ustalili policjanci, 17-letni kierowca podczas hamowania stracił panowanie nad kierownicą. "Wypadł z jezdni, po czym uderzył w słup energetyczny, a następnie w inny samochód, którym kierował 21-letni mieszkaniec Oświęcimia" – podaje małopolska policja.
17-latek, kierowca drugiego samochodu oraz jadąca z nim pasażerka zostali przewiezieni do szpitala na badania, nie odnieśli jednak poważniejszych obrażeń.
Policja podała, że nastolatek nie ma prawa jazdy. Funkcjonariusze ustalają też, w jaki sposób wszedł w posiadanie pojazdu, którym doprowadził do zderzenia.
