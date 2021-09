Wiózł dwie nastolatki, zasłabł i wjechał do rowu. Wynik badania alkomatem to cztery promile

Cztery promile alkoholu w organizmie miał kierowca, którego w powiecie olkuskim (Małopolskie) zatrzymali policjanci. Mężczyzna wiózł 16-letnią córkę i jej 15-letnią koleżankę. W trakcie jazdy zasłabł, wjechał na przeciwległy pas i do rowu.

Jak poinformował w czwartek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń, wolbromscy mundurowi zostali wezwani do kolizji drogowej, do której doszło na drodze wojewódzkiej nr 794 w pobliżu miejscowości Chełm.

Według wstępnych ustaleń, 39-latek – jadąc w stronę Krakowa samochodem marki Fiat Punto – zasłabł, zjechał na przeciwległy pas i wjechał do rowu. Jego pasażerkami była 16-letnia córka i jej 15-letnia koleżanka.

Trafił do szpitala

Jak się okazało, mężczyzna nie dość, że choruje na cukrzycę, to w trakcie jazdy był nietrzeźwy. Przeprowadzone przez policjantów badanie stanu trzeźwości wykazało u niego ponad cztery promile alkoholu w organizmie. Policjanci przewieźli mężczyznę do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badania. Teraz 39-latek odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.