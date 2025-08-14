Logo strona główna
Kraków

Ucieczka nastolatek. Dyrektorka ośrodka o "błędach", ale i "odpowiedzialnej opiece"

nastolatki sklej
Poszukiwania pięciu nastolatek, który uciekły z boiska ośrodka wychowawczego
Źródło: TVN24
Pomimo "oczywistych błędów" w dokumentacji opieka była sprawowana "w sposób odpowiedzialny" - oświadczyły w czwartek władze Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego imienia świętej Siostry Faustyny - dawnego "Domu Miłosierdzia" w Krakowie. To z tego miejsca uciekło na początku sierpnia pięć nastolatek. Dwie z nich wciąż są poszukiwane.

Krakowska policja nadal poszukuje dwóch z pięciu nastolatek, które na początku sierpnia uciekły z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego imienia świętej Siostry Faustyny w Krakowie. Jak informowaliśmy, dziewczyny w wieku od 15 do 17 lat oddaliły się z boiska dawnego "Domu Miłosierdzia".

Grupa pierwszych trzech nastolatek, które uciekły 4 sierpnia, została już odnaleziona. To dwie 15-latki i 16-latka. Policja prowadzi wciąż poszukiwania 17-letniej Wiktorii Gruczy i 16-letniej Oliwii Bomskiej, które oddaliły się 6 sierpnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Czy dało się postąpić inaczej? "Ta możliwość była"

Czy dało się postąpić inaczej? "Ta możliwość była"

Adrianna Otręba
Ucieczka nastolatek. Trzy się znalazły, dwóch nadal szukają

Ucieczka nastolatek. Trzy się znalazły, dwóch nadal szukają

Kontrola kuratorium

Jak poinformowała Wirtualną Polskę małopolska kurator oświaty Gabriela Olszowska, kuratorium o zaginięciu dziewcząt dowiedziało się z doniesień medialnych. - Zareagowaliśmy natychmiast. Ośrodek tego typu powinien wpisywać ucieczki do specjalnego ogólnopolskiego panelu. Tych wpisów nie było, stąd też nie wiedzieliśmy o tej sytuacji wcześniej - powiedziała Olszowska w rozmowie z WP.

W czwartek, 14 sierpnia, oświadczenie w tej sprawie wydała siostra Klara, Beata Domańska, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego imienia świętej Siostry Faustyny. Podkreśliła ona, że dziewczęta, które wróciły do placówki, "są zdrowe i objęte opieką". Jednocześnie przyznała, że w ośrodku trwa kontrola kuratorium, a urzędnicy stwierdzili pewne nieprawidłowości.

"Zgodnie z procedurami w przypadku ucieczki wychowanki z Ośrodka podjęliśmy natychmiastowe działania, informując o zdarzeniu poszczególne organy: Komisariat Policji i Sądy Rodzinne. Jesteśmy w stałym kontakcie z rodzicami i opiekunami prawnymi dziewcząt" - zaznaczyła siostra Domańska.

Według wyjaśnień dyrektorki, wychowawca, który był przy zdarzeniu, osobiście udał się na komisariat i dokonał zgłoszenia. W obu przypadkach miały być one przyjęte "bez zwłoki", a "w tym czasie do opieki nad wychowankami dołączył kierownik internatu".

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Świętej Siostry Faustyny w Krakowie
Źródło: faustyna.pl

Zakonnice przyznają się do błędów

Podkreśliła, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówkach wychowawczych, "ucieczki wychowanek należy także zgłosić w panelu administracyjnym". "Jest to internetowy system powiadamiania. Wpis ten został dokonany z kilkudniowym opóźnieniem, co jest błędem, który kadra MOW uznaje i zobowiązuje się, aby w przyszłości go nie popełniać" - przyznała zakonnica.

"Pragniemy także poinformować, że w trakcie ucieczek nad kilkunastoosobową grupą wychowanek sprawowało opiekę faktyczną dwóch wychowawców, co jest zgodne z przepisami. Błędem ze strony kadry MOW był brak potwierdzenia w dzienniku wychowawczym obecności w pracy i szczegółowego zapisu planu dnia. Kadra MOW zobowiązuje się do dołożenia większych starań do właściwego prowadzenia bieżącej dokumentacji" - zaznaczyła siostra Klara, Beata Domańska.

"Jednocześnie zapewniamy, że pomimo oczywistych błędów w prowadzonej dokumentacji i braku niezwłocznego dopełnienia obowiązku internetowego zgłoszenia ucieczki, opieka nad wychowankami była sprawowana w sposób odpowiedzialny" - podkreśliła dyrektorka ośrodka w komunikacie. Zaznaczyła przy tym, że po ucieczkach "zostały przeprowadzone dodatkowe spotkania i rozmowy wspierające" z wychowankami.

Według komunikatu kadra ośrodka nie otrzymała jak dotąd żadnych rekomendacji i wniosków ze strony kuratorium. "Wszystkie uwagi i zalecenia potraktujemy bardzo poważnie i podejmiemy wysiłki, by w przyszłości wykazane nieprawidłowości w dokumentacji nie miały już miejsca. Opinie i rekomendacje Kuratorium Oświaty są dla nas cenne i stanowią istotny wkład w efektywne funkcjonowanie placówki" - zaznaczyła szefowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. świętej Siostry Faustyny.

"Siostry modlą się o szybki powrót wychowanek do Ośrodka i liczą na zrozumienie w trudnej pracy wychowawczej, w której cały personel MOW ma na celu wyłącznie dobro przebywających w nim dziewcząt" - zakończyła dyrektorka.

Poszukiwania nastolatek

Policja prosi o informację wszystkie osoby, które mogą wiedzieć, gdzie znajdują się poszukiwane nastolatki. Poniżej zamieszczamy ich wizerunki i rysopis, który opublikowała Komenda Miejska Policji w Krakowie.

  • Wiktoria Grucza, lat 17, wzrost ok. 165 cm, waga ok. 55 kg, włosy brązowe długie. W dniu zaginięcia ubrana w dres koloru szarego, bluzę koloru czarnego, buty Nike koloru białego.
  • Oliwia Bomska, lat 16, wzrost ok. 170 cm, waga ok. 60 kg, włosy czarne, długie. W dniu zaginięcia ubrana w spodnie koloru szarego Nike, buty sportowe Adidas koloru biało-szarego, bluzę z krótkim rękawem koloru czarnego.
Poszukiwane nastolatki
Oliwia Bomska, lat 16
Oliwia Bomska, lat 16
Źródło: małopolska policja
Wiktoria Grucza, lat 17
Wiktoria Grucza, lat 17
Źródło: małopolska policja

"Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o ww. osobach prosimy o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod numerami telefonu: 47 835 29 16, 47 835 21 09 lub pod numerem alarmowym 112" - podkreślono w komunikacie.

Ośrodek przy sanktuarium

Jak czytamy na stronie Archidiecezji Krakowskiej, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. św. Siostry Faustyny, dawniej zwany "Domem Miłosierdzia", rozpoczął swoją działalność w Łagiewnikach w 1891 roku, "kontynuując pracę wychowawczą wśród dziewcząt, która rozpoczęła się w Warszawie w 1862 r. dzięki Matce Teresie Potockiej". Ośrodek mieści się przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.

"W ośrodku tym młode dziewczęta, często pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych i zmagające się z poważnymi problemami emocjonalnymi, mogą odnaleźć zrozumienie, wsparcie oraz bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Wychowawcy przygotowują dziewczęta do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych, a także do zdobycia zawodu" - czytamy na stronie kurii.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: tvn24.pl, WP

Źródło zdjęcia głównego: Policja

dzieciMłodzieżKrakówPolicja
