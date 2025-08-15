Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa". Można ponownie zwiedzać "centralną saunę" w Auschwitz

Remont dachu tak zwanej centralnej łaźni trwał blisko rok. Podczas prac naprawiono sufity we wnętrzu historycznego budynku oraz poszycie i pokrycie dachowe. Konserwacji zostały poddane też kominy. Jak poinformowały władze muzeum, obiekt po remoncie został już udostępniony zwiedzającym.
Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa"
Paweł Sawicki z biura prasowego placówki przypomniał, że w budynku mieściła się największa łaźnia obozowa. Została uruchomiona w grudniu 1943 roku. - Od tego czasu do stycznia 1945 roku przeprowadzano w nim wstępną procedurę przyjmowania do obozu dziesiątek tysięcy przywiezionych więźniów i więźniarek, głównie Żydów i Polaków. To właśnie tam sprawcy rozpoczynali proces pozbawiania swych ofiar człowieczeństwa – oznajmił.
Jak dodał, zdarzały się przypadki, iż wśród Żydów, którzy bezpośrednio po przywiezieniu przeszli selekcję na rampie i zostali uznani za zdolnych do pracy, esesmani przeprowadzali w "centralnej saunie" dodatkowe selekcje. Wybierali szczególnie kobiety w ciąży, które w ubraniach uszły uwadze lekarzy SS i zostały skierowane do obozu.
W łaźni znajdują się także urządzenia, które służyły do dezynfekcji zrabowanego ofiarom mienia za pomocą pary oraz gorącego suchego powietrza.
Zwiedzanie "centralnej sauny". Co jest w środku?
Sawicki zaznaczył, że budynek znajduje się na trasie studyjnego zwiedzania miejsca pamięci. - Odwiedzający mogą poznać funkcje "centralnej sauny", przechodząc przez poszczególne pomieszczenia w takiej kolejności, w jakiej przechodziły przez nie osoby poddawane procedurze przyjęcia do obozu oraz więźniowie przebywający w obozie kierowani do kąpieli i dezynfekcji. Wchodzący do środka poruszają się po specjalnym szklanym podeście wyznaczającym drogę przejścia i ochraniającym oryginalną posadzkę - powiedział.
Obiekt jest w znacznej części zachowany w stanie oryginalnym. W pierwszej sali zobaczyć można także kilkadziesiąt osobistych przedmiotów należących do ofiar obozu. W ostatniej prezentowane są setki rodzinnych przedwojennych fotografii należących do deportowanych do obozu Żydów odnalezione na terenie po wyzwoleniu, a także jeden z wózków jakimi wywożono popioły z krematorium.
Auschwitz. Niemcy zgładzili tu co najmniej milion ludzi
Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.
W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
