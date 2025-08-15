Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa". Można ponownie zwiedzać "centralną saunę" w Auschwitz

Budynek tzw. centralnej sauny w Auschwitz Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Remont dachu tak zwanej centralnej łaźni trwał blisko rok. Podczas prac naprawiono sufity we wnętrzu historycznego budynku oraz poszycie i pokrycie dachowe. Konserwacji zostały poddane też kominy. Jak poinformowały władze muzeum, obiekt po remoncie został już udostępniony zwiedzającym.

Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa"

Paweł Sawicki z biura prasowego placówki przypomniał, że w budynku mieściła się największa łaźnia obozowa. Została uruchomiona w grudniu 1943 roku. - Od tego czasu do stycznia 1945 roku przeprowadzano w nim wstępną procedurę przyjmowania do obozu dziesiątek tysięcy przywiezionych więźniów i więźniarek, głównie Żydów i Polaków. To właśnie tam sprawcy rozpoczynali proces pozbawiania swych ofiar człowieczeństwa – oznajmił.

Jak dodał, zdarzały się przypadki, iż wśród Żydów, którzy bezpośrednio po przywiezieniu przeszli selekcję na rampie i zostali uznani za zdolnych do pracy, esesmani przeprowadzali w "centralnej saunie" dodatkowe selekcje. Wybierali szczególnie kobiety w ciąży, które w ubraniach uszły uwadze lekarzy SS i zostały skierowane do obozu.

W łaźni znajdują się także urządzenia, które służyły do dezynfekcji zrabowanego ofiarom mienia za pomocą pary oraz gorącego suchego powietrza.

Budynek "centralnej sauny" po remoncie Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zwiedzanie "centralnej sauny". Co jest w środku?

Sawicki zaznaczył, że budynek znajduje się na trasie studyjnego zwiedzania miejsca pamięci. - Odwiedzający mogą poznać funkcje "centralnej sauny", przechodząc przez poszczególne pomieszczenia w takiej kolejności, w jakiej przechodziły przez nie osoby poddawane procedurze przyjęcia do obozu oraz więźniowie przebywający w obozie kierowani do kąpieli i dezynfekcji. Wchodzący do środka poruszają się po specjalnym szklanym podeście wyznaczającym drogę przejścia i ochraniającym oryginalną posadzkę - powiedział.

Obiekt jest w znacznej części zachowany w stanie oryginalnym. W pierwszej sali zobaczyć można także kilkadziesiąt osobistych przedmiotów należących do ofiar obozu. W ostatniej prezentowane są setki rodzinnych przedwojennych fotografii należących do deportowanych do obozu Żydów odnalezione na terenie po wyzwoleniu, a także jeden z wózków jakimi wywożono popioły z krematorium.

Auschwitz. Niemcy zgładzili tu co najmniej milion ludzi

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.