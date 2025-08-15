Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa". Można ponownie zwiedzać "centralną saunę" w Auschwitz

Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny w Auschwitz
Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Dostępny dla zwiedzających jest już budynek tak zwanej "centralnej sauny" na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. To tam Niemcy rejestrowali więźniów, nadając im numery. Budynek był wcześniej zamknięty ze względu na niedawno zakończony remont dachów i kominów.

Remont dachu tak zwanej centralnej łaźni trwał blisko rok. Podczas prac naprawiono sufity we wnętrzu historycznego budynku oraz poszycie i pokrycie dachowe. Konserwacji zostały poddane też kominy. Jak poinformowały władze muzeum, obiekt po remoncie został już udostępniony zwiedzającym.

Tu "pozbawiano ofiary człowieczeństwa"

Paweł Sawicki z biura prasowego placówki przypomniał, że w budynku mieściła się największa łaźnia obozowa. Została uruchomiona w grudniu 1943 roku. - Od tego czasu do stycznia 1945 roku przeprowadzano w nim wstępną procedurę przyjmowania do obozu dziesiątek tysięcy przywiezionych więźniów i więźniarek, głównie Żydów i Polaków. To właśnie tam sprawcy rozpoczynali proces pozbawiania swych ofiar człowieczeństwa – oznajmił.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Konserwacja ruin w Auschwitz. Do przetargu stanęła jedna firma

Konserwacja ruin w Auschwitz. Do przetargu stanęła jedna firma

Wicemarszałek Sejmu o Braunie. Nie przebierał w słowach

Wicemarszałek Sejmu o Braunie. Nie przebierał w słowach

Polska

Jak dodał, zdarzały się przypadki, iż wśród Żydów, którzy bezpośrednio po przywiezieniu przeszli selekcję na rampie i zostali uznani za zdolnych do pracy, esesmani przeprowadzali w "centralnej saunie" dodatkowe selekcje. Wybierali szczególnie kobiety w ciąży, które w ubraniach uszły uwadze lekarzy SS i zostały skierowane do obozu.

W łaźni znajdują się także urządzenia, które służyły do dezynfekcji zrabowanego ofiarom mienia za pomocą pary oraz gorącego suchego powietrza.

Budynek "centralnej sauny" po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Budynek tzw. centralnej sauny po remoncie
Źródło: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Zwiedzanie "centralnej sauny". Co jest w środku?

Sawicki zaznaczył, że budynek znajduje się na trasie studyjnego zwiedzania miejsca pamięci. - Odwiedzający mogą poznać funkcje "centralnej sauny", przechodząc przez poszczególne pomieszczenia w takiej kolejności, w jakiej przechodziły przez nie osoby poddawane procedurze przyjęcia do obozu oraz więźniowie przebywający w obozie kierowani do kąpieli i dezynfekcji. Wchodzący do środka poruszają się po specjalnym szklanym podeście wyznaczającym drogę przejścia i ochraniającym oryginalną posadzkę - powiedział.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wizualizacja kładki łączącej Kazimierz i Ludwinów w Krakowie
Kraków wypadnie z listy UNESCO? Wyciekło pismo
Bartłomiej Plewnia
Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki
Chcieli zlikwidować park chroniący neolityczne kopalnie. Sąd uznał, że nielegalnie
Kielce
Zniszczony mural upamiętniający bohaterów powstanie w getcie warszawskim
Mural z bohaterami powstania w getcie warszawskim zniszczony
WARSZAWA

Obiekt jest w znacznej części zachowany w stanie oryginalnym. W pierwszej sali zobaczyć można także kilkadziesiąt osobistych przedmiotów należących do ofiar obozu. W ostatniej prezentowane są setki rodzinnych przedwojennych fotografii należących do deportowanych do obozu Żydów odnalezione na terenie po wyzwoleniu, a także jeden z wózków jakimi wywożono popioły z krematorium.

Auschwitz. Niemcy zgładzili tu co najmniej milion ludzi

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku by więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

W 1947 roku na terenie byłych obozów Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau powstało muzeum. Były obóz w 1979 roku został wpisany jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: bp/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Udostępnij:
TAGI:
AuschwitzMuzeum AuschwitzOświęcimMałopolskawojewództwo małopolskieII wojna światowaHistoriaNiemcynaziściNiemieckie obozy koncentracyjne
Czytaj także:
Zwrócili na nią uwagę, bo nie trzymał prawidłowego toru jazdy
Wracała znad jeziora, wiozła dwoje dzieci. Grozi jej pięć lat więzienia
Lublin
policja shutterstock_2172180655
Polska zwróciła się do Węgrów w sprawie odnalezienia sprawców
Polska
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump: spojrzę mu w oczy i będę wiedział. Putina powitają czerwonym dywanem
Świat
imageTitle
Minister sportu z apelem do prezydenta UEFA o "pilną reakcję"
EUROSPORT
Pakistan
Rośnie bilans ofiar. Trwają poszukiwania ocalałych
METEO
Tragiczny wypadek pod Lubinem
"Kierujący jednośladem nie miał szans", zginął na miejscu
Wrocław
Przekroczył prędkości o ponad 39 km/h
Uciekał, bo "spieszył się do chorego dziecka"
Lublin
shutterstock_2466940953
Tak są oszukiwani seniorzy. Niepokojące dane
BIZNES
Prezydent Karol Nawrocki
"Będę domagał się decyzji". Prezydent ogłasza
Polska
imageTitle
Pretensje rywalki Świątek przed meczem. Pisze o niesprawiedliwych i jednostronnych decyzjach
Najnowsze
Donald Tusk
Tusk: Polska nie szuka wroga
Polska
Erin
Na Atlantyku rodzi się monstrum
METEO
74-latek zaatakował ratowników medycznych (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za znieważenie ratownika, który próbował mu pomóc
Szczecin
imageTitle
Niewiadoma-Phinney zdyskwalifikowana. Wielka awantura przed wyścigiem
EUROSPORT
shutterstock_2578000653
Większość lotów odwołanych. Utrudnienia dotkną nawet 100 tysięcy pasażerów
BIZNES
Transportery opancerzone
Szef sztabu generalnego zameldował o zakończeniu defilady
RELACJA
Dzieci, baza, życzenia
Dzieci w bazie lotniczej. "Z małych ust, wielkie słowa"
Polska
Pożar w Asturii
Trwa walka z pożarami. "Sytuacja jest niepokojąca"
METEO
imageTitle
FC Barcelona rozpoczyna walkę o obronę tytułu. Kiedy pierwszy mecz?
EUROSPORT
Matka i córka były pijane
Matka z córką były zdziwione, że grozi za to kara
Lublin
Ktoś podpalił radiowóz
Spłonął radiowóz. Stał przed komisariatem
Szczecin
Wypadek na drodze krajowej nr 25
Wymusił pierwszeństwo. Wielu rannych po zderzeniu na krajowej "25"
Trójmiasto
imageTitle
Szczęsny wciąż poza składem Barcelony na inaugurację sezonu LaLigi
EUROSPORT
Pożar bloku w Poznaniu
"Wyszedł z kuchni, a kiedy wrócił zobaczył płomienie sięgające sufitu"
Poznań
Wołodymyr Zełenski (z prawej) w czasie wizyty roboczej w obwodzie sumskim
Co może zrobić Ukraina? Ekspert o strategii "jeżozwierza"
Świat
Z Wisły w Górze Kalwarii Wyłowiono ciało
Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
WARSZAWA
Sławomir Cenckiewicz podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich
BBN chce wglądu do systemu ewidencji żołnierzy. "Będą grać teczkami"
Polska
Radosław Sikorski
"To nie kibolska ustawka". Sikorski odpowiedział Kancelarii Prezydenta
Polska
Kołobrzeg
Tym Polska przyciąga turystów. "Niezwykle oryginalne"
BIZNES
Polska - Bułgaria w ćwierćfinale MŚ U-21
Półfinał siatkarskich mistrzostw świata nie dla młodych Polek
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica