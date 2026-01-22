Duży pożar hali magazynowej. Strażacy sprawdzili składowane substancje

Pożar hali magazynowej w Trzebini Źródło: TVN24

Jak przekazał rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Hubert Ciepły, w płomieniach stanęło pomieszczenie o wymiarach 30 na 20 metrów. - Cała hala objęta jest ogniem, wewnątrz znajdują się materiały łatwopalne - informował strażak.

Dodał, że służby nie miały informacji o osobach poszkodowanych. Na miejscu pracowało 18 zastępów straży.

Akcja straży pożarnej Źródło: Radosław Piskulski, Państwowa Straż Pożarna

- Mieszkańcy są proszeni o zamknięcie okien na czas trwania akcji gaśniczej. Na miejsce została wysłana grupa chemiczna w celu kontroli jakości powietrza - przekazał Ciepły.

Strażacy wydali takie ostrzeżenie ze względu na substancje składowane w pobliżu miejsca pożaru. Po ich sprawdzeniu przez służby okazało się, że to oleje roślinne. Jak przekazał kapitan Radosław Pikulski z PSP w Chrzanowie, mieszkańcy nie muszą martwić się ewentualnym skażeniem powietrza.

W hali znajdowały się łatwopalne przedmioty Źródło: Radosław Piskulski, Państwowa Straż Pożarna

