Trwa referendum w Krakowie
Głosowanie odbywa się w 453 lokalach, które będą otwarte do godziny 21. Wyniki mają być znane w poniedziałek rano.
Wyborcy otrzymują dwie karty. Jedna dotyczy odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a druga - odwołania rady miasta.
Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.
Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).
