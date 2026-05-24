Trwa referendum w Krakowie

Głosowanie odbywa się w 453 lokalach, które będą otwarte do godziny 21. Wyniki mają być znane w poniedziałek rano.

Wyborcy otrzymują dwie karty. Jedna dotyczy odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego, a druga - odwołania rady miasta.

Aby referendum było ważne, w głosowaniu musi uczestniczyć co najmniej 158 555 mieszkańców Krakowa, czyli minimum 3/5 liczby osób biorących udział w wyborze prezydenta miasta w II turze. W przypadku rady miasta minimalna wymagana liczba głosujących wynosi 179 792.

Według danych Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie liczba osób uprawnionych do głosowania w tym mieście wynosi 585 228 (stan na koniec marca).