Tragiczny wypadek. Nie żyje 31-letni mężczyzna, trzy osoby ranne

Do zdarzenia doszło w powiecie tarnowskim

Jak informują służby ratunkowe, do zdarzenia doszło około godziny 1:29. Na miejsce skierowano kilka zastępów straży pożarnej, policję oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Jedna osoba nie żyje, trzy w szpitalu

Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydobyć poszkodowanych z rozbitych pojazdów. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, życia 31-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Trzy inne osoby - mężczyźni w wieku 22 i 59 lat oraz 55-letnia kobieta - zostały ranne i przewiezione do szpitala - przekazał kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Policja pod nadzorem prokuratora ustala dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Droga w miejscu zdarzenia była przez kilka godzin zablokowana.