Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"UWAGA!" TVN

Tragedia na krakowskim Podgórzu. Młodzi rodzice nie żyją, osierocili małe dziecko. "Mam rozerwane serce"

|
WYPADEK SOLNA DO ZAJAWKI
Reporterzy "Uwagi!" TVN o tragedii w Krakowie
Źródło wideo: "Uwaga" TVN
Źródło zdj. gł.: "Uwaga" TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
W wypadku na krakowskim Podgórzu zginęła para, która osierociła ośmiomiesięcznego syna. - Mam rozerwane serce, nie wiem, czy to się kiedyś zagoi - mówi ojciec tragicznie zmarłej kobiety. Sprawie przyjrzeli się reporterzy "Uwagi!" TVN. Rozmawiali z bliskimi ofiar i rodzicami kierowcy.

W wypadku, do którego doszło w centrum Krakowa, zginęło młode małżeństwo, Mateusz i Klaudia. Para szła chodnikiem razem z ośmiomiesięcznym dzieckiem. Zmierzali do domu, aby nakarmić i położyć spać maleństwo. Nagle uderzyło w nich auto. Rodziców dziecka nie udało się uratować. Osierocony chłopiec walczył o życie w szpitalu.

- Z dzieckiem jest już trochę lepiej. Było na intensywnej terapii, ale już dochodzi do siebie. Ma gips na ręce i nóżce. Ma jeszcze wgniecenie pod okiem, ale lekarz mówił, że to zejdzie. Zaczął już nawet pić, otwiera oczy. Idzie ku dobremu - ocenia w rozmowie z "Uwaga" TVN pan Andrzej, ojciec zmarłej w wypadku Klaudii.

ZOBACZ CAŁY MATERIAŁ PROGRAMU "UWAGA!"

Tragedia na krakowskim Podgórzu
Tragedia na krakowskim Podgórzu
Źródło zdjęcia: "Uwaga" TVN24

- Cały czas patrzę na niego, na jego oczka, jakbym patrzył na córkę. Bo to jest część córki. On był uśmiechnięty jak moja córka - dodaje dziadek Oliwiera.

Według prokuratury wypadek spowodował 26-letni Hubert B. Mężczyzna został zatrzymany przez policję zaraz po zdarzeniu. Z policyjnego radiowozu obserwował akcję ratunkową.

"Serce nam pękło, gdy dowiedzieliśmy się o tej tragedii"

Hubert B. pochodzi z Podkarpacia. Do Krakowa przyjechał razem z narzeczoną, na weekend, odwiedzić przyjaciół. Reporterom programu "Uwaga!" TVN jako jedynym udało się dotrzeć do rodziców 26-latka i z nimi porozmawiać.

- Serce nam pękło, gdy dowiedzieliśmy się o tej tragedii. Nie znajdujemy słów, które mogłyby wyrazić nasz ból i współczucie dla osób, które ucierpiały w tym wypadku. Modlimy się za nich codziennie - mówi matka kierowcy.

26-latek kupił auto, którym uderzył w młode małżeństwo, miesiąc temu. To sportowa wersja popularnego golfa. Był z zakupu bardzo dumny. Ogłosił to na swoich social mediach.

- Auto było potrzebne w spełnieniu jego marzeń. Chciał mieć taki samochód, bo był fotografem samochodowym. Ten samochód nie był do wyścigów, do ścigania się. Mój syn nigdy nie ścigał się na ulicy. Robił tylko zdjęcia - zapewnia ojciec 26-latka.

Skoro według rodziców Huberta B. ich syn nie ścigał się, to jak doszło do tak makabrycznego wypadku? Dziennikarze "Uwagi!" poszli do prokuratury.

"Utracił panowanie nad samochodem"

- Kierujący samochodem Volkswagen Golf nie opanował pojazdu w związku z nadmierną prędkością. W tym miejscu obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 kilometrów na godzinę. Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że kierowca jechał z prędkością około 70 kilometrów na godzinę, utracił panowanie nad samochodem i uderzył w pokrzywdzonych - opisuje Tomasz Waszczuk z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

- W tym momencie wina kierowcy jest ewidentna, natomiast sprawa jest na wstępnym etapie. Na pewno będzie powołany biegły do spraw rekonstrukcji wypadków - dodaje prokurator Waszczuk. Prokuratura powołała też biegłego, który ma pobrać dane z czarnej skrzynki auta.

Na razie śledczy są bardzo oszczędni w informacjach opisujących przebieg wypadku. Reporterzy pojechali na miejsce tragedii, aby spróbować zrekonstruować, jak doszło do katastrofy.

- Prokuratura zabezpieczyła nagrania z pobliskiego hotelu, na których widać przejazd 26-letniego kierowcy. Mężczyzna zjeżdżał po łuku. Prawdopodobnie na wysokości mostu stracił panowanie nad swoim samochodem. Przekroczył oś jezdni. Wpadł na chodnik, którym spacerowało młode małżeństwo z dzieckiem. Uderzył w nich. Samochód obrócił się wokół własnej osi i zatrzymał na nasypie - opowiada reporter "Uwagi!" Maciej Dopierała.

Mężczyzna nie przyznał się do stawianych zarzutów. Decyzją sądu został aresztowany na trzy miesiące.

"To byli wspaniali ludzie z ogromnym sercem"

- To było mocne uderzenie, Mateusz zginął na miejscu, a moja córka w szpitalu. Zniszczenia w środku były na tyle duże, że nie było szans na ratunek. Na szczęście Oliwier był zapięty w wózeczku. Uderzenie było tak mocne, że odbiło i wyrzuciło go na bok. Razem z wózkiem. To go uratowało, to zapięcie w wózku - opowiada pan Andrzej.

Jak mówi dziadek, babcia jest teraz z wnukiem w szpitalu. Czuwa przy nim przez 24 godziny na dobę.

- Jest ciężko, jest na lekach, mówi, że nie wierzy w to, co się stało. Ja też płaczę - przyznaje pan Andrzej.

Także przyjaciele młodego małżeństwa nie mogą się pogodzić ze śmiercią Mateusza i Klaudii.

- To byli wspaniali ludzie z ogromnym sercem. Klaudusia była bardzo mądrą, piękną i kochającą żoną i chciała być najlepszą mamą. Mateusz to był gość, który wszystkich rozweselał - opowiada reporterom programu "Uwaga!" TVN pan Krystian, przyjaciel nieżyjącego małżeństwa.

"Godzina ciszy na Solnej" w Krakowie po tragicznym wypadku
Źródło: TVN24

"On żałował tego, co się wydarzyło"

- Syn do mnie pisał od razu po wypadku: "Mamuś, stało się coś bardzo złego. Módl się" - przytacza matka Huberta B.

- On już na miejscu im pomagał, on żałował tego, co się wydarzyło - podkreśla ojciec 26-latka.

Zdaniem rodziców Huberta B. ich syn był dobrym kierowcą. - Nie miał żadnych mandatów, nie popełniał wykroczeń, a przejechał setki kilometrów - mówią ojciec i matka 26-latka.

Inaczej na kierowcę patrzy ojciec jednej z ofiar. - Czytałem, jak on się chwali, jakie ma auto, jakiej mocy. Był dumny, że ma taki samochód - mówi pan Andrzej.

Rodzice Huberta B. chcą przeprosić bliskich ofiar. - Nie wyobrażam sobie, co ci ludzie muszą przeżywać. Nic teraz już nie możemy zrobić. Możemy się za tych ludzi modlić, za całą rodzinę, za to dziecko. Ja codziennie odmawiam różaniec z żoną i córką. Modlimy się za tych ludzi i będziemy to robić do końca życia - zapewnia ojciec Huberta B.

- Bardzo ich przepraszamy za to, co się stało w tragicznym wypadku - dodaje mężczyzna.

Wszystkie reportaże "Uwagi!" można znaleźć na Player.pl>>>

Źródło: "Uwaga" TVN
Autorka/Autor: Maciej Dopierała, wg
ZOBACZ TAKŻE:
32 min
pc
W Sejmie znów o kryptowalutach. Rozwój Plus pomoże odrzucić weto?
Fakty po Faktach
1 godz 6 min
pc
Machulski mówi o relacji z przyrodnim bratem. To polityk Konfederacji
Piotr Jacoń
27 min
pc
"Zanosi się na to, że to jedna z największych afer pisowskich"
Fakty po Faktach
Udostępnij:
Tagi:
Uwaga TVNKraków
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Szczyt G20
Niemcy przeciw "normalizacji" relacji z Rosją. Kontrowersje podczas obrad G20
BIZNES
burza piorun noc shutterstock_2629647401
Tu wieczorem wciąż grzmi
METEO
GettyImages-2290494353
Chwalińska odpadła z US Open. Rywalka nie dała jej szans
EUROSPORT
Koniec programu "CPN". Kolejki pod stacjami paliw w Polsce
CPN dobiega końca. Kierowcy ruszyli na stacje paliw
BIZNES
imageTitle
Festiwal przełamań w meczu Hurkacza
RELACJA
Edouard Balladur
Edouard Balladur nie żyje
Świat
shutterstock_2713889321
Mogą kupić, ale wolą wynajmować. Nowy trend wśród najbogatszych
BIZNES
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Groźna pogoda nocą. Tutaj wydano alarmy
METEO
Kropka nad i - Antoni Dudek
Kto zyska, a kto straci na aferze Zondacrypto? Profesor Dudek o jednym "beneficjencie"
Polska
Fakty po faktach - Krzysztof Szczucki - Patryk Jaskulski
Jak Rozwój Plus zagłosuje w sprawie weta? "Wtedy podpis byłby pewny"
Polska
Powodzie w Wielkim Kanionie
"Wiedziałam, że jeśli nie będę biec, to nam się nie uda"
METEO
Ningbo, Chiny, 4 marca 2016: Pracownicy fabryki Volkswagena budują samochody na linii montażowej
Narasta konflikt w Volkswagenie. Związkowcy zapowiadają opór
BIZNES
polki wygrały
Polki sprostały roli faworytek. Są w ćwierćfinale mistrzostw Europy
EUROSPORT
Dzieci i wnuki przeniosły trumnę króla Haralda V do kaplicy pałacowej
Skazany syn królowej pojawił się na uroczystości w pałacu
Świat
imageTitle
Sabalenka przetestowana na starcie US Open. Musiała się napocić
Najnowsze
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał bez kasku. Ma kłopoty z powodu zawartości plecaka
WARSZAWA
Dyrektorem generalnym OpenAI jest Sam Altman. Współzałożyciel firmy, która prowadzi badania i wdrożenia AI. Altman prowadził OpenAI. Nowy Jork
Miliard dolarów w około 200 dni. OpenAI pokazało tempo wzrostu
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
Zełenski po rozmowie z ludźmi Trumpa. "Dziękuję"
Świat
Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany
WARSZAWA
Podleszany
Padało tak, że świata nie było widać. Burze nad Polską
METEO
Częstochowa
Zebrali podpisy, będzie referendum
Częstochowa
Łukasz Gibała
Na kartach zabrakło Krakowa. "Komisja odrzucała taki podpis"
Kraków
Islandia, Rejkiawik
Islandczycy przeciwko negocjacjom z Brukselą. Parlament się nie cofa
Świat
list zus poczta shutterstock_2588470359
Renta wdowia będzie wyższa od 1 stycznia 2027. Jak zmieni się świadczenie?
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Szukają pilota śmigłowca, który zerwał linię energetyczną i odleciał
Rzeszów
Prezes NBP na spotkaniu G20
Trwają obrady G20. "Polska to dziś jeden z liderów"
BIZNES
Dom w Triśali, który przetrwał katastrofę
Cała okolica spustoszona, turkusowy dom ocalał
METEO
Zespół stworzył Rafał Brzoska
"Ja nie odpuszczę". Urząd reaguje po zgłoszeniu Brzoski
BIZNES
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany, z dożywotnim zakazem, wiózł czworo dzieci. Decyzja sądu
Kielce
imageTitle
Oto rywalki Polek w ćwierćfinale. Wygrały po zaciętym meczu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica