Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Wysłał zdjęcie ze szczytu i zaginął. "Źle to się skończyło"

Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
W Tatrach znaleziono ciało poszukiwanego turysty. "150 metrów pod granią"
Źródło: TVN24
Ciało 55-letniego turysty z Nowego Sącza zostało znalezione w Dolinie Gaborowej - poinformowali słowaccy ratownicy górscy. Mężczyzna był poszukiwany od poniedziałku, kiedy po zdobyciu najwyższego szczytu Tatr Zachodnich - Bystrej - stracił kontakt z rodziną. - Musiał ulec poślizgnięciu i w wyniku upadku doznał obrażeń - powiedział TVN24 ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.

55-letni turysta z Nowego Sącza dotarł na Bystrą trasą przez Raczkową Dolinę, pozostawiając samochód na parkingu przy wejściu do tej doliny w pobliżu miejscowości Pribylina. W poniedziałek około godziny 13.30 przesłał rodzinie zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej. Od tego momentu nie było z nim kontaktu.

Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Źródło: HZS

"Poślizgnął się i spadł"

"W czwartek podczas przeszukiwania Doliny Gaborowej (odgałęzienie Doliny Raczkowej - red.), ratownik HZS z psem odnalazł ciało zaginionego w jednym ze żlebów, około 150 metrów poniżej szczytu Bystrej. Według wstępnych ustaleń, mężczyzna najprawdopodobniej poślizgnął się i spadł, doznając obrażeń śmiertelnych" - poinformowali w komunikacie ratownicy słowackiej Horskiej Zachrannej Służby (HZS).

Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Źródło: HZS

- Źle to się skończyło - powiedział TVN24 ratownik TOPR Grzegorz Kubicki, informując, że ciało znaleziono w czwartek rano. - Wygląda na to, że turysta musiał ulec poślizgnięciu i w wyniku upadku doznał obrażeń, które spowodowały jego śmierć. My działaliśmy od pierwszego telefonu, czyli od poniedziałku w nocy, właściwie przez ostatnie dni cały czas były prowadzone poszukiwania i po polskiej, i po słowackiej stronie, bo nie było za bardzo wiadomo, gdzie ten turysta mógł się udać, czy też spaść - wyjaśnił Kubicki.

Jak przekazał przedstawiciel TOPR, w poszukiwaniach brało udział łącznie około 60 ratowników.

Zgłoszenie o zaginięciu turysty wpłynęło do centrum operacyjnego HZS późnym wieczorem 20 października. Informację o zaginięciu przekazali ratownicy TOPR z Zakopanego, do których zwróciła się rodzina mężczyzny.

Samochód znaleźli na parkingu

Początkowo ratownicy nie mieli pewności, z której strony – polskiej czy słowackiej – turysta rozpoczął wędrówkę. Po ustaleniu lokalizacji telefonu potwierdzono jego obecność po słowackiej stronie Tatr Zachodnich. Policjanci odnaleźli samochód zaginionego na parkingu przy wylocie Doliny Wąskiej.

Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Poszukiwania 55-letniego turysty w Tatrach Zachodnich
Źródło: HZS

W akcję poszukiwawczą zaangażowani byli ratownicy HZS z kilku regionalnych ośrodków, a także polscy ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (TOPR). Poszukiwania prowadzone były zarówno z ziemi – z udziałem psów ratowniczych – jak i z powietrza, przy użyciu dronów wyposażonych w system Lifeseeker.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini, bp/gp,tok

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: HZS

Udostępnij:
TAGI:
TatryTOPRSłowacja
Czytaj także:
Dokumenty wojskowe na prywatnej posesji
Dokumenty w śmieciach. Decyzja Żandarmerii Wojskowej
Piorun uderzył dwóch mężczyzn na najwyższym szczycie Arizony
Piorun trafił dwóch mężczyzn znajdujących się na szczycie góry
METEO
pc
Rafał Blechacz gościem programu "Monika Olejnik. Otwarcie"
saranda albania shutterstock_1979689766
"Musieli czekać na posiłki w długich kolejkach". Jest wyrok TSUE
BIZNES
Ośnieżona góra Fuji
Symbol Japonii nareszcie pod śniegiem
METEO
Prezydent Szczecina Piotr Krzystek i wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska
Jeśli Szczecin wygra miliony złotych, inne miasta mogą zawalczyć o miliardy
Justyna Suchecka
Na miejscu pracowały służby (zdjęcie ilustracyjne)
Ciężarówką zahaczył o autobus, siedem osób poszkodowanych
WARSZAWA
imageTitle
FBI ujawnia wielką aferę. Zamieszana mafia i osoby ze świata sportu
EUROSPORT
Łupem 14-latki padły buteleczki z alkoholem (zdjęcie ilustracyjne)
"Małpki" w systemie kaucyjnym? Ministerstwo odpowiada
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Chyba nie jest źle?". Zełenski o efektach spotkania z Trumpem
Świat
imageTitle
Grzeczny chłopiec wpadł w furię. "Rzadko widujemy go tak zdenerwowanego"
EUROSPORT
Mural powstał w marcu 2022 r. w odpowiedzi na rosyjską agresję na Ukrainę
Antywojenny mural zakryty biało-czerwoną wstęgą. Kolej zawiadomiła policję
Trójmiasto
Funkcjonariusze przeszukali miejsca zamieszkania podejrzanych
Wprowadzili na rynek 2,5 tony narkotyków. Boss i sześciu członków gangu skazanych
WARSZAWA
Kim Kardashian
Kim Kardashian wyznała, że wykryto u niej tętniaka mózgu
Kultura i styl
Krystian Markiewicz
Sędzia Markiewicz o słowach szefowej KRS: na takie refleksje jest ciut późno
Toast dzieci na otwarciu placu zabaw
Dzieci z kieliszkami na otwarciu placu zabaw. "Okropne"
Wrocław
Osuwisko w Tunceli, Turcja
Masa skał sunęła wprost na taksówkę
METEO
Komenda Powiatowa PSP w Kolbuszowej
Strażak w areszcie. Po pijaku potrącił pieszą i odjechał
Rzeszów
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych
Wyprzedzali na przejściu dla pieszych, dostrzegł ich policyjny dron
WARSZAWA
chiny szanghaj rafineria shutterstock_1271084311
Chiny wstrzymują zakup rosyjskiej ropy. Obawy Pekinu
BIZNES
biegacz bieganie shutterstock_455008438
Bieganie naprawia to, co zepsuła niezdrowa dieta. Naukowcy sprawdzili
Zdrowie
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Bakterie w wodociągu. Alert RCB
Poznań
Przyjechali do awanturującego się pacjenta (zdjęcie ilustracyjne)
Żądał od nastolatka papierosów, groził mu nożem. Trafił do aresztu
Kraków
imageTitle
Rekordzistka świata zawieszona na trzy lata. Przyznała się
EUROSPORT
Gaśnica (zdjęcie ilustracyjne)
Gaśnicą próbował zaatakować ratownika medycznego
WARSZAWA
Wyrok(zdjęcie ilustracyjne)
Ułatwiła zabójstwo męża, jej obrońca twierdzi, że zrobiła to "nieświadomie"
WARSZAWA
Ciało mężczyzny znaleziono w samochodzie
Samochód w krzakach, w środku ciało. Wyniki sekcji zwłok
Rzeszów
Opady, deszcz, wiatr
Wielki wir niżowy przyniesie chłód, deszcz i śnieg
METEO
Prusice-DZIEN
Zabił teściową, dzieci i siebie. Zarzuty usłyszał dzielnicowy
Wrocław
Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli
Powiedział przywódcom, co "może zmienić bieg wojny". Na szczycie spotkał się z Tuskiem

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica