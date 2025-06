Słowaccy ratownicy znaleźli w Tatrach ciała dwóch polskich turystów

Słowaccy ratownicy znaleźli ciała dwóch polskich turystów w Tatrach Źródło: TVN24

O znalezieniu ciał dwóch polskich turystów poinformowała Horska Zachranna Służba. Jak przekazali ratownicy, jeden z mężczyzn spadł z Jagnięcego Szczytu w Tatrach Wysokich. Zginął na miejscu.

Drugi turysta był poszukiwany od trzech dni. Jego ciało znaleziono w rejonie najwyższego szczytu Tatr - Gerlachu.

Przewodnik o szlakach, gdzie doszło do wypadków

O tych wypadkach na antenie TVN24 mówił przewodnik i pracownik Tatrzańskiego Parku Narodowego.

- To jest popularny szlak turystyczny, który wiedzie na Jagnięcy Szczyt z Doliny Kieżmarskiej. Nie jest to szlak bardzo łatwy, na którym występują łańcuchy. Tutaj doszło do takiego wypadku, że osoba spadła z wysokości i niestety poniosła śmierć - mówił.

Dodał, że drugi wypadek był już poza szlakiem. - Na takim dosyć trudnym wariancie na Gerlach przez tak zwaną "Próbę Tatarki". Trudno powiedzieć na razie, co się stało, ta osoba została pod "Próbą Tatarkową" znaleziona. Jest to fragment przygotowany do wyjść z przewodnikami, ta osoba była prawdopodobnie bez przewodnika i poniosła niestety śmierć - stwierdził przewodnik.

