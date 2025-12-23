Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Pierwszy biskup oskarżony o tuszowanie pedofilii stanie przed sądem. Ruszył proces

Andrzej J.
Trzy lata walki z przepisami i oporem Kościoła ws. pedofilii
Źródło: TVN24
Biskup tarnowski Andrzej J. został oskarżony o to, że zbyt długo czekał ze zgłoszeniem organom ścigania przypadków molestowania seksualnego w swojej parafii. Po wielu miesiącach oczekiwania i opóźnieniach proces hierarchy się rozpoczął.

Jak poinformował naszą redakcję Mariusz Kosiniak, prezes Sądu Rejonowego w Tarnowie, pierwsza rozprawa odbyła się 10 grudnia i miała charakter organizacyjny. Ustalono na niej terminy kolejnych rozpraw, najbliższa z nich została zaplanowana na 18 lutego 2026 roku.

Jak podał tuż po rozpoczęciu procesu duchownego Onet, Andrzej J. jest pierwszym w Polsce biskupem, któremu prokuratura postawiła zarzut tuszowania kościelnej pedofilii. Portal informuje również, że podczas gdy duchowny czekał na rozpoczęcie procesu (miało się to stać w kwietniu tego roku, jednak z powodu choroby referentki nastąpiło kilkumiesięczne opóźnienie) do prokuratury wpłynęły kolejne zawiadomienia o jego zaniedbaniach. Zwróciliśmy się do tarnowskiej prokuratury z prośbą o potwierdzenie tych doniesień, na odpowiedź czekamy.

Zbyt późne zawiadomienie

Akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi J., który wciąż piastuje stanowisko biskupa tarnowskiego, wpłynął do sądu w kwietniu 2024 roku.

Jak przekazał wówczas rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Tarnowie prokurator Mieczysław Sienicki, władze kościelne, mimo że złożyły zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów pedofilskich przez księży Stanisława P. i Tomasza K., to zrobiły to zdecydowanie za późno. - Nie nastąpiło to niezwłocznie, jak wymaga przepis - powiedział rzecznik.

Zaznaczył, że jeśli ktoś ma wiarygodną informację na temat takiego przestępstwa, to ciąży na nim obowiązek niezwłocznego powiadomienia o nim organów ścigania na mocy znowelizowanego w 2017 roku. przepisu Kodeksu karnego (chodzi o art. 240 par. 1).

Według prokuratury Kościół dysponował wiarygodnymi wiadomościami o przestępstwach pedofilskich kapłanów, bo prowadził we własnym zakresie postępowania wewnętrzne w sprawie obu księży.

Czytaj też: Ksiądz oskarżony o molestowanie siedmioletniego chłopca stanął przed sądem

Komunikat diecezji

Krótko po tym, jak w mediach pojawiła się informacja o stawianych Andrzejowi J. zarzutach, do sprawy odniósł się rzecznik prasowy diecezji tarnowskiej ks. Ryszard St. Nowak.

"Informujemy, że Ksiądz Biskup nie otrzymał żadnego powiadomienia w tej sprawie. Dlatego też na tym etapie chcemy jedynie podkreślić z całą stanowczością, że biskup Andrzej J., jako ordynariusz tarnowski, dochował wszelkiej należytej staranności w zakresie swoich działań i kompetencji co do obowiązku zgłoszenia odpowiednim organom państwowym wszystkich przypadków przestępstw przeciwko nieletnim, co do których miał wiedzę. Jesteśmy gotowi udowadniać to w sądzie" – podano w oświadczeniu.

Prokuratorskie śledztwo

Sprawa ks. Stanisława P. była badana przez prokuraturę, ale wobec przedawnienia karalności została umorzona z końcem 2022 r. Prokurator Mieczysław Sienicki zaznaczył, że z tej sprawy wyłączono jednak materiały odnośnie art. 240 par. k.k. Stały się podstawą odrębnego śledztwa dotyczącego niepowiadomienia organów ścigania przez władze kościelne o czynach kapłana.

Jednocześnie w tarnowskiej prokuraturze toczyło się postępowanie w sprawie nadużyć seksualnych wobec małoletnich przez ks. Tomasza K. W maju 2023 r. wydano względem niego postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ale z uwagi na jego stan zdrowia nie zdołano mu ich ogłosić. To postępowanie dostarczyło jednak materiałów pod kątem sformułowania drugiego zarzutu – niezwłocznego zawiadomienia organów ścigania względem biskupa diecezji tarnowskiej.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: wini/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Darek Delmanowicz/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Kościół w PolsceKościół katolickiTarnówwojewództwo małopolskie
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Uciekał przed policją, rozbił się na drzewie. Znaleźli go w mieszkaniu z kolegą i rozsypaną na stole amfetaminą
WARSZAWA
Żyrafa
Świąteczny koncert w zoo. Wśród słuchaczy żyrafy i waran z Komodo
METEO
Kolizja z karetką w miejscowości Harklowa
Karetka wiozła pacjentkę do szpitala, doszło do zderzenia. "Ponad promil"
Kraków
23 0730 jnj gosc-0004
W PiS są "dwie wizje". Dworczyk: nie wiem, czy da się je połączyć w jednej formacji 
Polska
imageTitle
Nie żyje mistrz olimpijski
EUROSPORT
Lublin, 15.12.2025. Konkurs na najpiękniejszą chatkę z piernika w siedzibie Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej
Zanim w święta powiesz bliskiej kobiecie "sama to sobie robisz" lub "nikt ci nie kazał"
Justyna Suchecka, Natalia Szostak
Warszawa, 07.12.2025. Galeria handlowa Złote Tarasy w Warszawie
Ostatni dzień na zrobienie zakupów przed świętami
BIZNES
imageTitle
Święta świętami, ale waga musi się zgadzać
EUROSPORT
GettyImages-2252194203
"Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii obronności Turcji"
Świat
To "okrucieństwo wobec karpi" - piszą aktywiści
Wigilijny przemysł cierpienia. Nagrania ze śledztwa w hodowlach karpi
Bartłomiej Plewnia
Polski myśliwiec
Rosja atakuje Ukrainę, Polska poderwała myśliwce
Świat
ODESSA
Zmasowany atak rakietowy. Alarm w całej Ukrainie
Świat
Grzegorz Braun
PiS i Braun w koalicji? Co na to Polacy
Polska
52 min
pc
Co ten polityczny rok nam zrobił? 10 książek, które trzeba przeczytać
Kultura polityczna
Andrzej Domański
Domański o wecie prezydenta: te środki miały trafić do NFZ
BIZNES
dzieci-policja
Dramatyczna interwencja w Poznaniu. "Żadna placówka nie wyraziła woli"
Polska
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie
Kopalnia kryptowalut w gmachu NSA. Milionowe straty i zagraniczny ślad
WARSZAWA
imageTitle
Kolejna operacja Neymara. Mundial pod znakiem zapytania
EUROSPORT
Będzie ślisko
Na drogach może być ślisko. Uważajmy
METEO
Rubio
"Wygląda na to, że śpiewają na inną nutę". Podziały wśród ludzi Trumpa
Świat
imageTitle
Robert Kubica doceniony. Wysokie miejsce Polaka w rankingu
EUROSPORT
Putin
Były brytyjski ambasador w Moskwie: takie myślenie jest fantazją
Świat
Grenlandia
Trump: musimy mieć Grenlandię
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał, ale ma zastrzeżenia
Polska
Zbigniew Ziobro
Najnowsze sondaże, śmierć legendarnego muzyka, tragedia w kopalni
warto wiedzieć
Śnieg, marznące opady
Wtorek jednym da przejaśnienia i rozpogodzenia, a innym - opady
METEO
Kopalnia węgla kamiennego "Pniówek"
Tragedia w kopalni. Dwaj górnicy nie żyją
Katowice
imageTitle
Szalona radość po golu na PNA. Mogło skończyć się tragicznie
EUROSPORT
imageTitle
Napoli z Superpucharem Włoch i wielką kasą
EUROSPORT
Bliżej do budowy kolejnych odcinków S19 w województwie mazowieckim
Powstaną dwa odcinki trasy S19
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica