Tarnowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Bogdanowi C. i jego konkubinie Ewą Sz., z którą miał zmuszać swoje dzieci do żebractwa. Za zebrane pieniądze para kupowała alkohol i jedzenie. Według prokuratury mężczyzna znęcał się też fizycznie i psychicznie nad swoją 12-letnią córką i 14-letnim synem.

Prokuratura Rejonowa w Tarnowie (Małopolskie) zakończyła śledztwo w sprawie wykorzystania przez Bogdana C. i jego konkubinę dwójki dzieci mężczyzny do żebractwa. Akt oskarżenia trafił już do tarnowskiego sądu okręgowego. Podejrzani przebywają w zakładzie karnym, grozi im do 20 lat więzienia.

Zmuszanie do żebractwa i znęcanie nad dziećmi

Według ustaleń śledczych, Bogdan C. namawiał swoją 12-letnią córkę i 14-letniego syna do żebractwa od kwietnia do listopada 2023 roku. Dzieci w okolice centrów handlowych i na osiedla w Tarnowie szły z konkubiną Bogdana C. – Ewą Sz. Kobieta nadzorowała "pracę" nastolatków z bliskiej odległości.

Pieniądze zabrane z żebraniny Bogdan C. przeznaczał na zakup alkoholu i żywności.

W akcie oskarżenia mężczyźnie zarzucono także, że w 2022 i 2023 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad swoimi dziećmi – będąc pod wpływem alkoholu miał wszczynać awantury i kierować do dzieci wulgarne słowa, a także kopać je i bić rękami.

O podobne czyny została oskarżona Ewa Sz., która mieszkała z Bogdanem C. i jego dziećmi.

Prokuratura: to handel ludźmi

- Podkreślenia wymaga, że o ile samo w sobie żebranie jest wykroczeniem, to werbowanie w tym celu małoletnich osób i wykorzystywanie ich w tym procederze stanowi handel ludźmi, które to przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 lat do lat 20 – zwrócił uwagę rzecznik prasowy tarnowskiej prokuratury Mieczysław Sienicki.

Bogdan C. i Ewa Sz. od lipca bieżącego roku pozostają tymczasowo aresztowani i na proces oczekują w zakładzie karnym. W przeszłości byli karani za przestępstwa przeciwko mieniu.

