W domu znaleziono ciała małżeństwa i dwóch córek, kobieta wcześniej wnioskowała o niebieską kartę

Wszystkie ofiary miały poderżnięte gardła

Policja: przed tragedią kobieta wnioskowała o niebieską kartę

- Zgłoszenie w tej sprawie było całkiem nowe, wpłynęło we wrześniu do Centrum Usług Społecznych czyli dawnego MOPS-u w Tarnowie. Tam było złożone i procedowane, wysłano informację o tym do nas i do prokuratury. Były procedowane już spotkania robocze, to wszystko było w trakcie sprawdzania. Trwały rozmowy i wgląd w sytuację rodzinną. Wszystkie nasze działania nabierały dopiero rozpędu. Okazało się jednak, że nagle coś zupełnie innego wydarzyło się w tym mieszkaniu przy ulicy Świętego Marcina w Tarnowie - informuje aspirant sztabowy Paweł Klimek, oficer prasowy tarnowskiej policji.