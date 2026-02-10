Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Kraków

Kibole zorganizowali "wsparcie duchowe" kolegi, rozpylili gaz przed sądem

Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Tarnów
Źródło: Google Maps
Około 25 pseudokibiców przybyło przed Sąd Rejonowy w Tarnowie (Małopolska) jako "wsparcie duchowe" dla 16-latka, który wcześniej miał usiłować rozboju. Sąd decydował o umieszczeniu nastolatka w zamkniętym ośrodku, gdy przed gmachem rozpylony został gaz. Zatrzymano matkę chłopaka, która usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariusza.

W niedzielę do Sądu Rejonowego w Tarnowie doprowadzony został 16-latek podejrzewany o usiłowanie rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do zdarzenia miało dojść w piątek. Sąd zdecydował o umieszczeniu chłopaka w ośrodku zamkniętym, jednak największe emocje budziło to, co działo się poza salą sądową.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Znęcał się nad matką i siostrą, rzucał w nie różnymi przedmiotami, groził śmiercią

Znęcał się nad matką i siostrą, rzucał w nie różnymi przedmiotami, groził śmiercią

Wrocław
Weszli do mieszkania, w środku znaleźli ciało 32-latki

Weszli do mieszkania, w środku znaleźli ciało 32-latki

Poznań

Matka zatrzymanego nastolatka z zarzutem

Przed gmachem sądu pojawiło się około 25 osób - pseudokibiców jednej z tarnowskich drużyn i kolegów 16-latka. W tej grupie znajdowała się też matka chłopaka. - Powiedzieli, że chcieli go wesprzeć duchowo, mentalnie, żeby on nie został sam (...). Doszło do zupełnie niepotrzebnej konfrontacji - powiedział tvn24.pl asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Pseudokibice wznosili okrzyki przed gmachem tarnowskiego sądu. Rzecznik komendy miejskiej przekazał, że w pewnym momencie zarówno ze strony policjantów, jak i grupy mężczyzn, doszło do rozpylenia gazu.

Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Sąd Rejonowy i Sąd Okręgowy w Tarnowie
Źródło: Google Maps

Asp. sztab. Klimek podkreślił, że nie doszło do bójki i nikt nie doznał obrażeń, natomiast jeden z policjantów oraz matka zatrzymanego 16-latka uskarżali się na podrażnienie oczu, dlatego na miejsce przyjechały dwie karetki pogotowia.

Kobieta została zatrzymana przez policjantów. - Usłyszała zarzut znieważenia funkcjonariusza, do czego się przyznała. Po przeprowadzeniu z nią czynności procesowych została zwolniona do miejsca zamieszkania - poinformował Klimek.

Za znieważenie funkcjonariusza grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Bartłomiej Plewnia /tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps

Udostępnij:
Tagi:
TarnówPolicjaPseudokibiceMałopolskawojewództwo małopolskieSądSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
imageTitle
Z nieba do piekła. Fatalny występ Polski
EUROSPORT
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
W niedzielę ruszają rozliczenia z fiskusem. Na to warto zwrócić uwagę
BIZNES
Katarzyna Kotula
Kotula: sąd potwierdził, że mówiłam prawdę
Polska
imageTitle
Starty Polaków w środę. Będzie wielka szansa na medal
EUROSPORT
Uszkodzona szyba samochodowa
Bryła lodu spadła na samochód. Kierowca w szpitalu
Szczecin
Noc pada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg. Czy pojawi się też za dnia?
METEO
WhatsApp Video 2026-02-10 at 17
Zderzenie tramwajów, 10 osób w szpitalu
WARSZAWA
Pożar punktu gastronomicznego w miejscowości Korytnica
Wybuch w lokalu gastronomicznym. Pracownicę wyniósł jeden z klientów
Łódź
imageTitle
Pobiegła z pieniędzmi do sędziów. Nie dali się przebłagać
EUROSPORT
biuro, biura, budynek
Hamowanie na rynku pracy. Polacy nie znajdują ofert w swoich okolicach
BIZNES
nieruchomości, deweloper, budowa, mieszkania, osiedle, miasto
Mniej mieszkań z drugiej ręki. Zmiany na rynku nieruchomości
BIZNES
Marznące opady
Alert RCB. "Uważaj"
METEO
imageTitle
Rywal polskiego kandydata do tytułu: Chcę cztery medale. Złote
EUROSPORT
Gołoledź w Szczecinie
Drugi stopień alarmów IMGW. Tam będzie bardzo ślisko
METEO
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Sześcioletni Tymek zadzwonił na 112 i uratował mamę. "Mamy małego bohatera"
Poznań
Śmiertelny wypadek na krajowej "50"
Tragiczny wypadek na krajowej "50". Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
wieś, Polska, budynki, zima
Popularny w Polsce program dopłat przejdzie kolejną zmianę
BIZNES
Interwencja policji podczas posiedzenia sądu w sprawie Fundacji Profeto, 10 lutego 2026 roku
Interwencja policji na rozprawie Fundacji Profeto. Kobieta wyprowadzona siłą
Polska
imageTitle
Ruszył pierwszy do cierpiącej Vonn. Zdradza szczegóły
EUROSPORT
Zima w Warszawie
Jerozolimskie i most Poniatowskiego bez tramwajów. Jest wstępny termin remontu
Klaudia Kamieniarz
Zbigniew Ziobro
Wniosek o wydanie ENA wobec Ziobry. "To jedyny środek"
Polska
Manat został wyciągnięty z kanału burzowego na Florydzie
Manat chciał się ogrzać. Niefortunnie utknął
METEO
1 godz 15 min
pc
"Wolność" od rozwodów, alimentów i szczepień. Co Braun chce zgotować kobietom?
Kobiecy Punkt Widzenia
pap_20260207_1DD (1)
"Szwedzka księżniczka Frida", Donald Trump i zdjęcie olimpijki. Nic nie pasuje
Zuzanna Karczewska
W Skajbotach ma powstać farma fotowoltaiczna, mieszkańcy protestują
"Nasza wieś to nie poligon dla przemysłu". Nie chcą inwestycji pod oknami
Olsztyn
shutterstock_1978513889
Z niemieckich stołówek znikają sztućce. Straty liczone w tysiącach euro
Świat
Tomasiak znów skoczył daleko
Trwa seria finałowa konkursu drużyn mieszanych
RELACJA
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Prokuratura chce obserwacji psychiatrycznej podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
WARSZAWA
Ghislaine, Robert i Elizabeth Maxwell
"Ulubiona córka", która "służyła dwóm potworom"
Marcin Złotkowski
Pobrano próbki wody na Targówku
Problem z wodą. "Ma zapach i posmak chloru"
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica