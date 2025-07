17-latek został dźgnięty nożem. Zatrzymali drugą osobę

Policja o ataku nożownika na 17-latka w Tarnowie Źródło: TVN24

Według informacji przekazanych przez zastępcę prokuratora rejonowego w Tarnowie Sylwię Ciochoń, na policję w niedzielę zgłosiła się kolejna osoba, która może mieć związek z postępowaniem dotyczącym ataku nożownika na 17-latka. To 25-latek, który miał brać udział w piątkowym zdarzeniu przy ul. Katedralnej. Mężczyzna został zatrzymany.

Jak poinformowała prok. Sylwia Ciochoń, prokuratura obecnie bada materiał dowodowy. Prawdopodobnie jeszcze w poniedziałek śledczy zdecydują o przedstawieniu zarzutów i zastosowaniu ewentualnych środków zapobiegawczych. Informacje na ten temat prokuratura planuje przekazać we wtorek rano. Obecnie obaj mężczyźni mają status podejrzewanych.

Zaczęło się od sprzeczki

Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na ulicy Katedralnej w Tarnowie. Nastolatkowie szli w kierunku rynku, a około 30-letni mężczyzna - jak wówczas informowała policja - szedł z naprzeciwka.

Napastnik miał zaczepiać i obrażać nastolatków, doszło do sprzeczki. W pewnym momencie mężczyzna wyciągnął nóź i ugodził w brzuch 17-latka, który trafił do szpitala. Podczas awantury 25-letni mężczyzna zaatakował jednego z członków grupy i uciekł.

W nocy z soboty na niedzielę policja zatrzymała pierwszego podejrzewanego w sprawie ataku na 17-latka. Mężczyzna zgłosił się na komisariat około godziny 3 nad ranem. Jak informowała tarnowska policja, przyznał się, że to on był sprawcą zdarzenia. Następnie, jeszcze w niedzielę, do komisariatu przyszedł drugi mężczyzna, który miał brać udział w piątkowych zdarzeniach. Według informacji przekazanych przez służby, obaj byli wcześniej wytypowani do zatrzymania.

Motywy działania 25-latka na razie nie są znane. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nie znał się z chłopakiem, którego miał ranić.

Wzmożone patrole w mieście

W związku z ugodzeniem 17-latka prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny zapowiedział wzmożenie patroli policyjnych w centrum miasta. - Okolice rynku i ul. Krakowskiej zostaną objęte zwiększoną liczbą patroli, a na samej ul. Krakowskiej – pomiędzy lokalami rozrywkowymi – na stałe pojawi się radiowóz - przekazał, powołując się na rozmowę z komendantem Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie podinsp. Tomaszem Bojanowskim.