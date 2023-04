Świder zaczął pracę, za ponad rok dotrze do gorących źródeł. Siedem kilometrów pod ziemią

Rozpoczął się rozruch technologiczny świdra, który ma dowiercić się do źródeł geotermalnych - poinformował wójt gminy Szaflary (woj. małopolskie) Rafał Szkaradziński. W tej miejscowości powstaje najgłębszy na świecie, bo sięgający głębokości siedmiu kilometrów, odwiert geotermalny. Według ekspertów ma on zapewnić praktycznie niewyczerpalne źródło odnawialnej energii.

W Szaflarach nieopodal Nowego Targu rozpoczął się rozruch technologiczny urządzenia wiertniczego, które wykona najgłębszy na świecie odwiert geotermalny, którego głębokość sięgnie siedmiu kilometrów . Do połowy 2024 roku świder ma dowiercić się do źródeł gorącej wody, której temperatura sięga 180 stopni Celsjusza.

Wójt: wiercenie będzie prowadzone bez przerwy

Jak podkreślił wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, "proces wiercenia najgłębszego geotermalnego odwiertu będzie prowadzony bez przerwy, aż do połowy 2024 roku".

Tanie i ekologiczne źródło energii

W marcu zakończyło się stawianie wieży wiertniczej, która posłuży do utworzenia najgłębszego na świecie odwiertu geotermalnego. Dłuższe są tylko niektóre odwierty naftowe.

Jak zaznaczają eksperci, dla mieszkańców Podhala inwestycja jest szansą na w pełni ekologiczne, odnawialne źródło energii. - To też źródło energii, które jest niezależne od tego wszystkiego, co dzieje się na rynkach światowych czy europejskich, jeśli chodzi o cenę nośników energii - zaznaczał w swojej relacji reporter TVN24 Maciej Stasiński.

Woda z gorących źródeł ma być wykorzystywana do ogrzewania domów nie tylko w Szaflarach, ale też w Bańskiej Niżnej, Zaskalu i Borze oraz w Nowym Targu, którego mieszkańcy zmagają się nieraz z poważnym smogiem. Ogrzewanie wodą termalną to szansa na mniejsze wykorzystanie pieców węglowych, a przez to również na poprawę jakości powietrza.