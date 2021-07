Rodzice zginęli w wypadku, przeżył ich syn. Sąd zdecyduje, co z opieką nad dziećmi małżeństwa

"Prawdopodobnie podczas wyprzedzania uderzył w jadące z naprzeciwka audi A4"

"Mężczyzna był w stanie nietrzeźwości, co wykazało badanie alkomatem"

Do szpitala trafił również kierowca drugiego auta, od którego pobrano krew do badań.

W poniedziałek prokurator postawił 37-latkowi zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości. Grozi za to do 12 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do stawianych mu zarzutów i odmówił składania wyjaśnień. Śledczy nie mogą na razie zawnioskować o tymczasowe aresztowanie 37-latka, bo nie pozwala na to stan jego zdrowia.