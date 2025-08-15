Szukali 53-latka, który chciał przepłynąć zbiornik. Znaleźli ciało

Kto najczęściej tonie? "Utonięciom często towarzyszy alkohol, brawura, zgubne poczucie siły i umiejętności" Źródło: TVN24

W czwartek około godziny 19.30 służby otrzymały zgłoszenie dotyczące 53-latka, który zniknął pod wodą w zbiorniku retencyjnym Korzeń w Skrzyszowie niedaleko Tarnowa.

Poszukiwania na zbiorniku retencyjnym w Skrzyszowie Źródło: KM PSP w Tarnowie

Poszukiwania z udziałem nurków i psa

- Grupa mężczyzn przebywała na brzegu i spożywała alkohol. W pewnym momencie jeden z nich zdecydował się spróbować przepłynąć ten zbiornik. Zniknął pod wodą - powiedział tvn24.pl asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy tarnowskiej policji.

Poszukiwania na zbiorniku retencyjnym w Skrzyszowie Źródło: KM PSP w Tarnowie

Na miejsce skierowano służby, w tym jednostki straży pożarnej - nie tylko z okolic, ale również z Krakowa i Nowego Sącza. W poszukiwaniach brali udział nurkowie. Na wypadek, gdyby mężczyzna wypłynął na brzeg, okolice zalewu przeszukiwał pies tropiący.

Znaleziono ciało

Poszukiwania trwały w czwartek do godziny 22.30 i zostały zawieszone na noc. W piątek rano zostały wznowione.

Zbiornik retencyjny w Skrzyszowie Źródło: Urząd Gminy w Skrzyszowie

- Około godziny 14.10 znaleziono zwłoki. Jesteśmy w trakcie identyfikacji ciała. Sprawdzamy, czy to ten sam mężczyzna, który zaginął dzień wcześniej - wyjaśnił asp. Wójcik.