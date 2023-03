Ponad 200 osób nabrało się na piramidę finansową. Nawet nie wiedzieli, w co "inwestują"

Miał zarejestrować dwie fikcyjne firmy i obiecywać złote góry. 67-latek ze Skarżyska-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) usłyszał ponad 200 zarzutów oszustwa za - jak informują śledczy - zorganizowanie tak zwanej piramidy finansowej. Przez około cztery lata na fałszywe inwestycje nabrało się ponad 200 osób, które straciły łącznie 180 tysięcy złotych. Klienci mężczyzny nie mieli żadnej świadomości, w co miały być inwestowane ich środki.

Policja: klienci nie wiedzieli, w co inwestują

"Ciekawostką jest fakt, że klienci 67-latka nie mieli żadnej świadomości, w co miały być inwestowane ich środki. Wiedzieli natomiast, że w przypadku przekonania kolejnych osób do lokowania swoich pieniędzy w tym przedsięwzięciu sami 'awansują' w strukturze firmy, co miało przynieść im jeszcze większe zyski" - czytamy w komunikacie świętokrzyskiej policji.