Komandosi w roli świętych Mikołajów. Zeszli z dachu szpitala i wręczyli dzieciom prezenty

Zjechali na linach po ścianie szpitala

Funkcjonariusze wybrali nietypową drogę wejścia do szpitalnych sal oddziałów dziecięcych. Mundurowi weszli na dach budynku, ubrali czapki świętego Mikołaja i zeszli po linach do okien, przez które przedostali się do środka. Całemu widowisku przyglądali się młodzi pacjenci.