Przesłuchano kluczowego świadka w sprawie "Skóry"

Rozbieżności w zeznaniach

Zeznała, że jesienią przed morderstwem Katarzyny Z. widziała Roberta J. z młodą dziewczyną na swojej klatce schodowej i jak razem weszli do mieszkania Roberta J. Podczas wcześniejszego przesłuchania powiedziała, że nie była pewna, czy to Katarzyna Z. szła z Robertem J., a podczas czwartkowego posiedzenia zeznała, że jest pewna, że była to zamordowana studentka. Po drążeniu tematu przez sąd ostatecznie zeznała: - Widziałam J. z dziewczyną, ale nie jestem pewna, czy to była ona (Katarzyna Z. - przyp. red.). Niech to sąd rozstrzygnie.