Kraków "Ktoś chciał ukryć ciało". Osiem osób zatrzymanych Bartłomiej Plewnia

Kraków

Ciało 53-letniego mężczyzny znaleziono w sobotę po południu w piwnicy pustostanu w Przegini między Krakowem a Olkuszem (Małopolskie). W związku z tą sprawą zatrzymano łącznie osiem osób. Cztery z nich zostały już przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Z czterema pozostałymi trwają jeszcze czynności.

W miejscu tragedii miało odbyć się spotkanie towarzyskie, podczas którego doszło do konfliktu. Ten miał przerodzić się z kolei w bójkę.

"Szczelnie pozamykane" miejsce

Prokuratura ustaliła, że zmarły 53-latek był osobą w kryzysie bezdomności. Wśród czwórki wciąż przesłuchiwanych osób jest była konkubina ofiary.

- Miejsce, w którym znaleziono zwłoki, było szczelnie pozamykane, nawet przystawione jakimiś przedmiotami. To wskazuje, że ktoś chciał ukryć to ciało - powiedział tvn24.pl prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok 53-latka. Prokuratura nie informuje jednak na razie o jej wynikach.

OGLĄDAJ: Konferencja Tuska i Macrona. Oglądaj w TVN24