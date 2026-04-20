"Ktoś chciał ukryć ciało". Osiem osób zatrzymanych
Ciało 53-letniego mężczyzny znaleziono w sobotę po południu w piwnicy pustostanu w Przegini między Krakowem a Olkuszem (Małopolskie). W związku z tą sprawą zatrzymano łącznie osiem osób. Cztery z nich zostały już przesłuchane w charakterze świadków i zwolnione. Z czterema pozostałymi trwają jeszcze czynności.
W miejscu tragedii miało odbyć się spotkanie towarzyskie, podczas którego doszło do konfliktu. Ten miał przerodzić się z kolei w bójkę.
"Szczelnie pozamykane" miejsce
Prokuratura ustaliła, że zmarły 53-latek był osobą w kryzysie bezdomności. Wśród czwórki wciąż przesłuchiwanych osób jest była konkubina ofiary.
- Miejsce, w którym znaleziono zwłoki, było szczelnie pozamykane, nawet przystawione jakimiś przedmiotami. To wskazuje, że ktoś chciał ukryć to ciało - powiedział tvn24.pl prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie.
W poniedziałek odbyła się sekcja zwłok 53-latka. Prokuratura nie informuje jednak na razie o jej wynikach.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock