Kraków Kolumbijczyk po geście w Muzeum Auschwitz zostanie deportowany Anna Winiarska |

Budynek tzw. centralnej sauny w Auschwitz Źródło wideo: Paweł Sawicki, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu Źródło zdj. gł.: Jacek Bednarczyk/PAP

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34-latek został zatrzymany 15 lipca na terenie Oświęcimia. Straż Muzealna powiadomiła policję o ujęciu obywatela Kolumbii w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa propagowania nazizmu.

"Mężczyzna podczas zwiedzania byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz, pozował do zdjęcia, wykonując ręką gesty pozdrowienia hitlerowskiego. Zdjęcia robił mu jego znajomy" – podaje małopolska policja.

Przyznał się

Mężczyzna trafił do oświęcimskiej komendy policji, która zawiadomiła prokuraturę. 34-latek przyznał się do zarzutu propagowania nazizmu i dobrowolnie poddał karze: dwóch tysięcy złotych i podanie wyroku do wiadomości publicznej.

To jednak nie koniec konsekwencji: cudzoziemiec został przekazany w ręce strażników granicznych z grupy zamiejscowej w Oświęcimiu Placówki Straży Granicznej w Krakowie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu go do powrotu do kraju pochodzenia. Postępowanie w celu deportacji Kolumbijczyka z Polski prowadzi Straż Graniczna.

Kolumbijczyk został zatrzymany Źródło zdjęcia: KPP Oświęcim