11-latek na hulajnodze zderzył się z ciężarówką. Nie żyje

Do zdarzenia doszło w piątek chwilę po godzinie 15 w Olszynach w gminie Rzepiennik Strzyżewski (woj. małopolskie) na drodze gminnej w okolicach cmentarza.
- Poruszający się na hulajnodze 11-latek zjeżdżał rozpędzony ze wzniesienia i najechał wprost na pojazd ciężarowy jadący z naprzeciwka - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie aspirant Kamil Wójcik, dodając, że chłopiec miał kask. Dziecko było reanimowane, ale jego życia nie udało się uratować.
Kierujący ciężarówką to 38-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Mężczyzna był trzeźwy.
Na miejscu pracują cztery zastępy służb. Droga jest nieprzejezdna.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Tarnowska.tv