11-latek na hulajnodze zderzył się z ciężarówką. Nie żyje

Do zdarzenia doszło w Olszynach (Małopolskie) Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w piątek chwilę po godzinie 15 w Olszynach w gminie Rzepiennik Strzyżewski (woj. małopolskie) na drodze gminnej w okolicach cmentarza.

Śmiertelne potrącenie dziecka przez samochód ciężarowy w Olszynach Źródło: Tarnowska.tv

- Poruszający się na hulajnodze 11-latek zjeżdżał rozpędzony ze wzniesienia i najechał wprost na pojazd ciężarowy jadący z naprzeciwka - przekazał rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie aspirant Kamil Wójcik, dodając, że chłopiec miał kask. Dziecko było reanimowane, ale jego życia nie udało się uratować.

Kierujący ciężarówką to 38-letni mieszkaniec powiatu tarnowskiego. Mężczyzna był trzeźwy.

Na miejscu pracują cztery zastępy służb. Droga jest nieprzejezdna.