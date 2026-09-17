Małopolskie Nożem zaatakował ich na parkingu. Otarli się o śmierć Mateusz Czajka |

45-latek usłyszał dwa zarzuty w związku z atakiem nożem Źródło wideo: KWP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KPP w Nowym Targu

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Policja z Nowego Targu zatrzymała 45-latka, który 15 września na jednym z parkingów zaatakował nożem dwóch mężczyzn w wieku 29 i 41 lat.

Zastępca oficera prasowego miejscowej jednostki podkom. Jarosław Stelmach przekazał tvn24.pl, że atakujący podszedł do wspomnianych mężczyzn, którzy w jednym z samochodów spożywali alkohol. Zaznaczył, że pokrzywdzeni nie jechali wcześniej tym samochodem, bo był unieruchomiony i nie nadawał się do jazdy.

45-latek usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa Źródło zdjęcia: KPP w Nowym Targu

Wyszedł z samochodu i otrzymał cios nożem

Między trójką mężczyzn doszło do wymiany zdań. Kiedy pierwszy z pokrzywdzonych wyszedł z samochodu, został ugodzony nożem przez 45-latka. Drugi z pokrzywdzonych próbował ich rozdzielić, ale również został zaatakowany. Jak poinformowała policja, zarówno 29, jak i 41-latek otrzymali liczne ciosy. Z pierwszym z zaatakwaonych mężczyzn, sprawca ataku miał się znać.

Otarli się o śmierć

"Obaj mężczyźni odnieśli bardzo poważne obrażenia ciała, w tym obrażenia narządów wewnętrznych oraz kończyn. Zgodnie z opiniami medycznymi obrażenia te stanowiły ciężki uszczerbek na zdrowiu i bezpośrednio zagrażały ich życiu" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu w swoim komunikacie.

Zaznaczono w nim, że ranni mężczyźni przeżyli "dzięki szybkiej reakcji świadków, służb ratunkowych oraz udzielonej specjalistycznej pomocy medycznej".

45-latek usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Jest mieszkańcem powiatu nowotarskiego. Sąd na wniosek prokuratury zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny.

Źródło: Google Maps